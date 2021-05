Des images de Starfield fuites montrent la nouvelle adresse IP de Bethesda avant que la rumeur ne se révèle ⋆ .

Il semble que les fabricants de Tomber et Skyrim sont sur le point d’ouvrir le couvercle Starfield. Devant être le premier nouvel univers de Bethesda Game Studios depuis des années, les images divulguées du jeu à venir commencent déjà à inonder Internet.

Fournies via l’enquêteur auto-stylisé des nouvelles du jeu @SkullziTV sur Twitter et confirmées par l’initié du jeu Jeff Grubb, entre autres, les images divulguées révèlent encore plus de l’intérieur des vaisseaux spatiaux que les joueurs peuvent attendre dans cette aventure supposée en monde ouvert.

Les fuites incluent un avertissement selon lequel les images proviennent de la même version de 2018 qui a déjà été divulguée, ce qui signifie que le jeu final aura plusieurs couches de vernis non visibles sur ces captures d’écran. @SkullziTV a également confirmé que Starfield aura des factions, y compris la flotte noire et la Space Nation Alliance.

Internet a essayé de reconstituer ce Starfield est pour un long moment. Révélé pour la première fois en 2018 et laissé entendre pendant des années auparavant, l’espace équivalent à celui inspiré de la fantaisie Skyrim est l’un des jeux vidéo en développement les plus attendus actuellement. Chaque jeu le Skyrim l’équipe a produit dans la mémoire récente a été un blockbuster bonifié, et c’est juste le type de jeu que les nouveaux propriétaires de Bethesda chez Microsoft recherchent.

Il y a eu des rumeurs selon lesquelles Bethesda révélerait le jeu à l’E3 et se retournerait avec une sortie cet automne, bien que d’autres aient suggéré que le développement a été retardé davantage. Les deux parties conviennent que cela devrait être une grande partie de la conférence de presse conjointe de Microsoft et Bethesda le mois prochain, de sorte que ceux qui ont absorbé chaque goutte d’informations devraient être assez satisfaits dans un mois.