Des images d’hélicoptère montrent des centaines de migrants traversant le Rio Grande au Texas 10z viral

Des migrants demandeurs d’asile aux États-Unis se baignent et lavent leurs vêtements dans le fleuve Rio Grande près du pont international entre le Mexique et les États-Unis en attendant d’être traités, à Del Rio, Texas, le 17 septembre 2021. (Go Nakamura/.)

De nouvelles séquences vidéo de Del Rio, au Texas, montrent des centaines de migrants affluant illégalement aux États-Unis à travers le Rio Grande, rejoignant des milliers de migrants qui campent déjà sous le pont international.

Fox News a capturé une vidéo de la scène dévastatrice lors d’une balade dans un hélicoptère du ministère de la Sécurité du Texas après que la Federal Aviation Administration a immobilisé ses drones dans la région.

La vidéo montrait des centaines de personnes, principalement d’Haïti, traversant un barrage pour entrer aux États-Unis. Ils suivent ensuite un chemin de terre pour rejoindre un campement sous le pont où plus de 11 000 migrants attendent d’être traités par des agents de la patrouille frontalière, contre 8 000. dès jeudi matin.

Le nombre de migrants dans le camp a presque triplé depuis mercredi, alors qu’il y avait 4 000 migrants là-bas. Les agents de la patrouille frontalière ont du mal à traiter les nouveaux arrivants.

Le journaliste de Fox News, Bill Melugin, l’a décrit comme un “sentier ininterrompu de migrants” qui traversent le Rio Grande dans plusieurs zones.

Les images arrivent juste un jour après que le représentant Tony Gonzalez (R., Texas) a visité le camp de migrants et a déclaré que la situation était “aussi mauvaise que je ne l’ai jamais vue, et je ne prends pas cela à la légère”.

Gonzalez a écrit dans un tweet qu’« il n’y a pratiquement pas de frontière », avec des migrants librement entre les États-Unis et le Mexique.

Le maire démocrate de Del Rio, Bruno Lozano, a appelé l’administration Biden à faire face à la crise, affirmant que la frontière ouverte présente une menace « terroriste ».

“La patrouille frontalière est débordée”, a déclaré le shérif du comté de Val Verde, Joe Frank Martinez, au Texas Tribune. « Ils ne peuvent tout simplement pas les traiter assez rapidement, il y a donc un arriéré de ces personnes sous le pont. Ils ne sont pas détenus, ils sont juste rassemblés là-bas en attendant leur tour d’être traités.

Les douanes et la protection des frontières ont déclaré qu’elles déployaient davantage d’agents dans la région pour aider à traiter les migrants plus rapidement.

“La patrouille frontalière augmente ses effectifs dans le secteur de Del Rio et coordonne les efforts au sein du DHS et d’autres partenaires fédéraux, étatiques et locaux concernés pour remédier immédiatement au niveau actuel de rencontres avec des migrants”, a déclaré l’agence au Washington Post. « Pour éviter les blessures causées par les maladies liées à la chaleur, la zone ombragée sous le pont international Del Rio sert de site de rassemblement temporaire pendant que les migrants attendent d’être placés sous la garde de l’USBP. »

