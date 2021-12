Des images divulguées montrent les prochaines montres intelligentes Garmin Fenix ​​7 et Venu 2 Plus

Une mine d’images divulguées montre à quoi pourrait ressembler la prochaine gamme de montres intelligentes 2022 de Garmin. Un rapport du site technologique allemand Winfuture montre les images supposées des montres intelligentes des séries Garmin Fenix ​​7, Venu 2 Plus, Epix Gen2 et Instinct 2.

L’article montre que la série Fenix ​​7 peut se composer de trois modèles : les Fenix ​​7, 7S et 7X standard, qui seraient tous fabriqués à la fois en plastique renforcé et en acier inoxydable. Il peut également avoir un panneau solaire intégré qui charge l’appareil pendant que vous le portez, ainsi que certaines fonctionnalités de suivi familières avec lesquelles la Fenix ​​6 était initialement fournie (et peut-être plus). Il semble que le modèle de base ne soit disponible qu’en noir, tandis que le Fenix ​​​​7S peut avoir une variante entièrement blanche, ainsi qu’une option dotée d’un cadre en or rose avec une bande blanc cassé. Winfuture ne fournit aucun détail supplémentaire sur le 7X supposé.

L’Epix Gen2 échange un cadran de montre carré contre un cadran rond et est livré avec de nouvelles fonctionnalités de suivi de la santé

L’Epix Gen2 est également inclus dans le message. Garmin a initialement lancé la montre intelligente Epix en 2015, et contrairement à son prédécesseur, les images divulguées montrent que l’Epix Gen2 échange un cadran carré contre un cadran rond. L’Epix Gen2 peut également avoir un GPS intégré, ainsi que des fonctionnalités nouvelles pour la gamme de montres Epix, notamment un capteur d’oxygène dans le sang, un moniteur de fréquence cardiaque et des capacités de suivi du sommeil.

Les images des Instinct 2 et 2S montrent que les montres ont peut-être conservé le même aspect robuste que l’Instinct d’origine avait lors de sa première sortie en 2018. Winfuture affirme que les montres utilisent un écran e-ink qui permet à l’appareil de conserver la durée de vie de la batterie, et est également livré avec des fonctionnalités qui suivent votre fréquence cardiaque, vos pas et votre sommeil. La variante blanche de la montre intelligente Instinct de base semble avoir un panneau solaire intégré. Cependant, on ne sait pas encore quelles sont les différences entre le 2 et le 2S, mais il est possible que le 2S soit le plus petit des deux. La même chose peut être dite pour les Fenix ​​7 et 7S, étant donné que les modèles Fenix ​​6S et Fenix ​​5S précédemment sortis ont des écrans plus petits.

Le Venu 2 Plus semble avoir un troisième bouton supplémentaire que le modèle standard n’a pas

Enfin, Winfuture nous montre plus de ce qui semble être le Venu 2 Plus. Des fuites d’images de cette montre connectée ont déjà circulé sur Internet, et les images ici ne font que corroborer ce que montre la fuite initiale. Selon les rumeurs, l’appareil aurait des variations en noir et blanc, ainsi qu’un écran OLED. Il semble également avoir un troisième bouton supplémentaire que le Venu 2 standard n’a pas, mais on ne sait pas à quoi il peut servir.

Nous n’aurons peut-être pas à attendre plus longtemps que Garmin annonce officiellement la programmation. À quelques semaines du CES 2022, Garmin pourrait faire la grande révélation lors de l’événement. Pour l’instant, vous pouvez voir toutes les images divulguées sur le site de Winfuture.