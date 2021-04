Des images du LG V70 et du téléphone roll-up apparaissent après les adieux de la division smartphone de l’entreprise

04/07/2021 à 11:34 CEST

Antonio Vallejo Taslimi

Il y a quelques jours, LG a officiellement fait ses adieux à sa division smartphone, ce qui signifie que nous ne verrons plus de nouveaux appareils de la société. Cela avait du sens, car l’entreprise avait vu d’autres fabricants la surpasser dans tous les domaines pendant des années. L’entreprise faisait face à de graves pertes depuis un certain temps dans un secteur extrêmement compétitif. Aujourd’hui, nous connaissons, grâce à de récentes fuites, quelques images des futurs appareils de l’entreprise. Nous parlons de LG V70 et le enrouler le téléphone de la firme, un prototype que LG a pu présenter il y a quelques mois.

Si tout s’était déroulé comme prévu, la société avait l’intention de lancer ces appareils plus tard cette année. Dans le cas du V70, on voit qu’il s’agit d’un appareil similaire au Velours en termes de design, avec une esthétique plus moderne et différente de ce que l’on voit habituellement dans les smartphones de la firme. Sans en savoir beaucoup sur ses spécifications, tout pointait vers un terminal haut de gamme. Quant au téléphone roll-up, bien qu’il ne soit pas pleinement apprécié dans l’image, ce terminal augmenterait la taille de son panneau au moyen d’un système d’écran roll-up. Dans son état normal, nous pouvons voir qu’il ressemble à un téléphone comme un autre. Ce serait certainement un appareil intéressant à voir, quelque chose comme le LG Wing, ayant ainsi une série d’appareils très innovants dans ce domaine.

Peut-être que l’arrivée de ces appareils ne signifierait pas un réveil de la firme, c’est pourquoi LG a choisi de fermer cette division, surtout après avoir vu que l’option de vendre cette activité avait échoué.