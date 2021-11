Des images du OnePlus Nord N20 5G sont divulguées avec certaines spécifications La technologie

Ils ont pu voir quelques nouveaux rendus du prochain téléphone de la marque et il semble qu’ils vont opter pour une nouvelle position des caméras. De nouvelles fonctionnalités de ce nouvel appareil ont été connues grâce aux fuites.

Il semble que Le téléphone OnePlus Nord N20 5G est en cours de préparation, qui serait le successeur du OnePlus Nord N10 de l’année dernière. Son objectif serait de proposer un téléphone milieu de gamme qui, grâce à une fuite, dispose désormais également d’images qui nous montrent à quoi ressemblerait l’appareil.

Depuis 91mobiles, en collaboration avec @OnLeaks (également connu sous le nom de Steve Hemmerstoffer), nous pouvons profiter de ce à quoi ressemblera le OnePlus Nord N20 5G.

Ce nouveau téléphone a un design qui est loin de son prédécesseur. Son apparence est plus similaire à celle de certains iPhones, avec un cadre plat et des bords biseautés qui entourent l’écran. Le bouton d’alimentation est à droite de l’écran, tandis que la carte SIM et le volume apparaîtraient à gauche.

OnePlus Nord N20 5GDimensions159,8 x 73,1 x 7,7mmÉcran6,43 pouces AMOLEDProcesseurSnapdragon 695 5G SoCAppareil photo avant16MPAppareils photo arrière48MP | 2 Mpx | Capteur d’empreintes digitales à l’écran

Les la prise audio serait de 3,5 mm, utiliserait USB Type-C et aurait deux microphones: une plus basse, à côté de la grille du haut-parleur ; et un supérieur, pour la suppression du bruit.

Aurait un écran plat (Je laisserais de côté l’écran incurvé des autres modèles de la marque), un petit appareil photo dans son coin supérieur pour les selfies et trois autres objectifs dans son dos.

Ces caméras arrière sont divisées en trois capteurs : une caméra principale de 48 Mpx, un objectif de 2 Mpx et un troisième capteur de même capacité. Ta caméra avant serait de 16 Mpx, pour passer des appels vidéo en plus des selfies.

Ils sont accompagnés d’un flash LED et au centre du dos le logo de la marque. Nous pouvons voir comment il existe un design avec des tons sombres, qui font ressortir sa couleur distinctive dans une couleur plus claire.

Sa taille sera de 159,8 x 73,1 x 7,7 mm là où il sera logé un écran de 6,43 pouces avec un biseau plus large en bas que sur les côtés.

Aussi il aura un capteur d’empreintes digitales à l’écran, qui sera AMOLED. Il tirera sa puissance du processeur Qualcomm Snapdragon 695 5G récemment lancé.

De la source de l’information, il est dit que ces rendus pourraient aussi être ceux du OnePlus Nord CE2 5G. Il faut donc prendre cette information avec des pincettes.

Un nouveau lot de téléphones abordables de la marque OnePlus arrive. Nous n’avons pas plus de détails ni de dates précises, mais si ces images sont apparues, c’est qu’il ne leur reste plus grand-chose à faire apparaître.