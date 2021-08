Des images d’une séance d’entraînement passionnante entre Francis Ngannou et Ciryl Gane promettent un incroyable affrontement pour le titre des poids lourds de l’UFC

La division des poids lourds a pris une tournure passionnante samedi à l’UFC 265 alors que Ciryl Gane est devenu le champion par intérim

Francis Nagnnou est toujours le véritable champion des poids lourds de l’UFC, mais il est maintenant sur une trajectoire de collision avec le champion intérimaire et Gane est un homme qu’il connaît très bien.

GETTY

Gane a une main sur le trône des poids lourds à l’UFC

Ngannou est camerounais, mais à 26 ans, il a déménagé en France pour poursuivre sérieusement le MMA

Au cours de ses voyages là-bas, il a rencontré Gane, un Français de six pieds quatre pouces qui a un parfait 10-0, et maintenant il est directement dans sa ligne de mire.

Comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessous, lorsque le couple se rencontrera, ce sera une affaire sérieusement explosive. Ils se sont poursuivis sans relâche quand ils se sont entraînés.

Gane ne croit pas que l’on puisse trop lire dans le sparring contre un vrai combat et il connaît les forces de Ngannou comme tout le monde.

“L’entraînement est quelque chose, mais le combat est une autre chose”, a déclaré Gane à MMA Junkie et à d’autres journalistes lors de la conférence de presse d’après-combat de l’UFC 265. “[I will] ne pas [be] surpris – tout le monde connaît les points forts de Francis. Tout le monde connaît mes points forts. Nous verrons.”

Alors, quand le combat peut-il avoir lieu ? Gane a un enfant en route, mais il veut aussi gagner de l’argent et obtenir le titre incontesté.

“Pour moi, c’est juste un sport”, a déclaré Gane. « C’est juste un sport. Je veux juste faire un spectacle. Je veux juste faire une performance. C’est mon travail et je veux juste gagner de l’argent.

.

Ngannou est l’actuel champion des poids lourds de l’UFC après l’avoir pris à Stipe Miocic

“Certaines personnes me posent des questions sur la fin de cette année – c’est possible”, a déclaré Gane. «Mais oui, j’ai fait beaucoup de choses au cours des un an et demi. J’attends un bébé et je veux juste me reposer un peu. Peut-être quelques mois. Ensuite, nous verrons.

Pour le président de l’UFC, Dana White, c’est la tempête parfaite. Au moment où l’UFC entre en France, ils font émerger une star locale qui est prête pour un combat monumental.

Avec Jon Jones et Stipe Miocic qui se cachent également dans cette division, White peut voir les signes du dollar. Vince McMahon de la WWE ne pouvait pas mieux le script lui-même, apparemment.

“Nous travaillons depuis longtemps pour obtenir la France”, a déclaré White.

« La France est ouverte maintenant et nous venons de décrocher un contrat TV en France. Nous voilà. Ce que vous voulez toujours faire lorsque vous construisez des combattants ou construisez des combats ou organisez des combats, c’est que vous voulez que les meilleurs gars possibles se battent entre eux.

GETTY

La relation de White et Ngannou est « précaire » en ce moment

«Ça ne va pas mieux que ça. Vous ne pouviez pas l’écrire. Vous ne pouviez pas le scripter. F—roi Vince [McMahon] n’aurait pas pu écrire un meilleur script pour tout cela. C’est beau.”

“La belle chose à propos de cette division est que vous avez ce combat ce soir, maintenant Francis contre Ciryl, et vous avez Jon Jones là-bas en 2022, et vous avez toujours Stipe là-bas aussi”, a-t-il déclaré.

“Cela signifie qu’il y aura beaucoup de plaisir à venir au cours de la prochaine année, un an et demi.”