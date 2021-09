Des images inédites d’Anthony Joshua remportant le premier combat amateur par KO au premier tour

Anthony Joshua est maintenant fier d’être le champion du monde des poids lourds unifié et a parcouru un long chemin depuis son premier combat amateur il y a 12 ans.

AJ a fait ses débuts en tant que jeune maigre de 19 ans représentant Finchley ABC au Boston Arms le 27 novembre 2008.

Joshua est le champion du monde des poids lourds WBA, IBF et WBO

Son adversaire était Nathan Brede – qui participait également à son tout premier combat à cette date.

“Je me souviens l’avoir vu”, a déclaré Brede à l’Independent plusieurs années plus tard.

«Il était ce gros gros morceau, mais je voulais toujours prendre le combat. J’y avais voyagé donc je ne voulais pas rentrer chez moi sans boxer. Je pense qu’il me dépasse d’environ 8 kg.

« Il était énorme, mais honnêtement, je n’étais pas du tout dérouté à l’idée d’entrer là-dedans avec lui. De toute évidence, ce n’est qu’un combat à la fin de la journée.

«Je ne mesure que 5 pieds 10 pouces, il mesure 6 pieds 6 pouces et il était grand et déchiré. À cause de cela, ils n’étaient pas sûrs, mais j’ai insisté sur le fait que je voulais le faire.

AJ a remporté le combat au premier tour

« Je me souviens avoir pensé : ‘Si nous étions dehors dans la rue et qu’il voulait se battre, je ne me serais pas enfui, alors pourquoi rentrerais-je à la maison sans me battre maintenant ?’

«Je me souviens qu’il m’a demandé dans quel combat j’étais. Il n’a évidemment pas réalisé que je le combattais parce que j’étais tellement plus petit.

«Quand je lui ai dit que j’avais presque neuf ans, il a réalisé que nous nous battions. Il a évidemment pris un peu de confiance à cause de la différence de taille et je ne le blâme pas.

“Et c’est à quel point c’était mauvais pour moi, je me souviens que mes entraîneurs m’ont en fait dit que Joshua était un gaucher.

«Alors, quand nous nous échauffions sur les coussinets, nous nous préparions pour un gaucher. Puis quand il est sorti, il était orthodoxe. J’ai juste pensé : ‘Oh super.’ »

Mark Robinson/Matchroom

Joshua vs Pulev se passe samedi soir

Le combat s’est terminé relativement rapidement alors que Joshua a terrassé Brede avec un puissant jab dans les 20 premières secondes.

Brede s’est remis sur pied mais a rapidement été à nouveau à terre et l’arbitre a arrêté le combat.

“Je me souviens de m’être levé du premier et je n’ai pas été blessé du tout”, a expliqué Brede, “L’arbitre m’a donné un compte de huit et nous a laissé continuer.

«Je me souviens que nous sommes entrés dans un corps à corps et que le simple poids qui pesait sur moi m’a fait redescendre, il ne m’a pas frappé avec des coups de poing.

“Puis l’arbitre l’a fait signe, j’ai été vidé. Je n’ai même pas attendu le résultat je viens de sortir tout droit du ring.

«Je fumais absolument avec l’arrêt. Je n’étais pas content du tout.