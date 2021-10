Des images plus choquantes émergent de supporters hongrois se battant dans les tribunes à Wembley lors des qualifications pour la Coupe du monde alors que des hooligans se précipitent et forcent la police à se retirer des tribunes

Des images plus choquantes sont apparues montrant des supporters hongrois obligeant la police à battre en retraite après s’être battus dans les gradins du stade de Wembley.

Les premières étapes du match de qualification pour la Coupe du monde de l’Angleterre contre la Hongrie ont été entachées de scènes violentes à l’extérieur.

Les supporters hongrois ont encore une fois fait la une des journaux pour toutes les mauvaises raisons

Il est apparu que les affrontements ont commencé après que des policiers sont entrés à la barre pour arrêter un individu pour une infraction à l’ordre public aggravée par la race en relation avec des commentaires adressés à un steward.

La police métropolitaine a décrit ce qui s’est passé comme un « trouble mineur », cependant, les images en gros plan des fracas montrent que les officiers ont été contraints de battre en retraite par les hooligans.

Le journaliste de . Simon Evans a également suggéré que des fans polonais étaient impliqués dans les combats.

La police intervient après le début des ennuis

Mais sont maîtrisés par la riposte des hooligans

La police est obligée de battre en retraite

Les hooligans font la queue contre la police

Et puis les chasser dans le hall

La Hongrie a été sommée de jouer deux matches à huis clos, dont un avec suspension de deux ans, en raison du comportement raciste de ses supporters lors du match de qualification contre l’Angleterre à Budapest le mois dernier.

Raheem Sterling et Jude Bellingham ont été ciblés par des chants de singe lors du match du 2 septembre, que l’Angleterre a remporté 4-0.

En juillet, l’instance dirigeante du football européen, l’UEFA, a imposé une interdiction de stade de deux matches à la fédération hongroise à la suite d’une enquête sur le comportement de leurs supporters lors des matches de l’Euro 2020 à Budapest et Munich.

Ancien secrétaire à la Culture, aujourd’hui président du Parti conservateur, Oliver Dowden a répondu aux « scènes horribles » de Wembley et a été parmi ceux qui ont remis en question la décision d’autoriser les fans hongrois à assister au match.

La FIFA a depuis condamné les violences. Une sanction contre la Hongrie n’a pas encore été infligée

« C’étaient des scènes épouvantables et elles m’inquiètent beaucoup », a déclaré Dowden à talkRADIO.

« La FA a déclaré qu’elle menait une enquête et la soulevait avec la FIFA, et je pense qu’il est tout à fait approprié qu’elle le fasse.

« Il est clair qu’il n’y a pas de place pour le racisme dans le football, et nous avons encore des étapes à franchir pour l’éliminer.

« Il suffit d’écouter les témoignages de joueurs noirs sur les abus racistes qu’ils subissent encore.

« Je pense qu’il y a des questions très sérieuses auxquelles il faut répondre [on whether Hungary fans should have been allowed in Wembley], et nous devons découvrir exactement ce qui s’est mal passé là-bas.

