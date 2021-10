Des images présumées montrent notre premier regard sur l’Apple Watch Series 7 dans la nature

Alors que l’Apple Watch Series 7 a été annoncée le mois dernier aux côtés de l’iPhone 13, nous attendons toujours une date de sortie officielle d’Apple. Alors que des rumeurs indiquent que l’Apple Watch Series 7 pourrait être prête à être pré-commandée dès la semaine prochaine, de nouvelles images publiées sur Facebook auraient montré notre premier aperçu réel du nouveau design.

Bien que l’Apple Watch ne présente pas le design à bords plats souvent répandu, elle dispose d’un écran nettement plus grand. Apple dit qu’il a réduit la taille des lunettes de 40%, permettant près de 20% de plus de surface d’écran que l’Apple Watch Series 6 et 50% de plus de surface d’écran que la Series 3.

Ces images auraient été publiées sur un groupe Facebook pour les « passionnés d’Apple Watch » par une personne prétendant travailler pour un opérateur et ayant participé à des tests. Les images ont finalement été retirées du groupe Facebook, puis obtenues par MacRumors.

Les images offrent un aperçu du monde réel de l’Apple Watch Series 7, mais nous les traiterons avec un certain scepticisme car il n’y a aucun moyen de vérifier leur authenticité. Néanmoins, vous pouvez voir l’affichage plus grand et le clavier à l’écran pleine taille.

Si elles sont légitimes, ces images offrent notre premier aperçu de l’Apple Watch Series 7 en dehors des supports marketing et promotionnels d’Apple. Il a été récemment rapporté que l’Apple Watch Series 7 arrivera dans les magasins en octobre, les précommandes commençant potentiellement dès le 8 octobre. Apple a seulement promis que la Series 7 serait disponible cet automne.

Que pensez-vous de ces images Apple Watch Series 7 ? Prévoyez-vous d’en commander un ? Faites-nous savoir dans les commentaires.

