Des images rares montrent des «baleines jaunes» insaisissables avec des détails époustouflants

Un écotouriste basé à San Diego a capturé de superbes images aériennes, peut-être les premières du genre, montrant des baleines à bec de Cuvier nageant à la surface.

« Vous avez entendu parler des baleines bleues, vous avez entendu parler des baleines grises, vous avez probablement même entendu des légendes sur les baleines blanches, mais avez-vous déjà entendu parler d’une baleine jaune ? » Dom Biagini, propriétaire de Gone Whale Watching San Diego, a demandé sur Facebook après sa rencontre samedi dernier. “Un week-end d’observations incroyables a été couronné par une rencontre remarquable avec les baleines à bec de Cuvier : l’un des cétacés les plus insaisissables et mystérieux de la planète !”

La rencontre s’est produite lors d’une expédition de 8 heures à 70 milles au large, à une profondeur de 6 000 pieds.

Les baleines à bec de Cuvier, qui sont répandues mais résident loin au large et sont rarement rencontrées, peuvent être gris foncé, brun rougeâtre ou jaune brunâtre.

Selon NOAA Fisheries, cette coloration est causée par une infestation de diatomées et d’algues microscopiques.

Comme les téléspectateurs peuvent le voir dans les images de drones de Biagini, les baleines à bec portent des cicatrices causées par des requins emporte-pièce, des lamproies et des combats entre elles (principalement des mâles).

Les baleines à bec de Cuvier, qui peuvent mesurer plus de 20 pieds, sont les baleines les plus profondes de la planète. La plongée connue la plus profonde, enregistrée au large de la Californie du Sud en 2014, est de 2 992 mètres, ou 9 816 pieds. C’est près de deux milles.

Plus récemment, une baleine à bec de Cuvier a été enregistrée en train de plonger un record de 222 minutes – ou 3 heures, 42 minutes – avant de refaire surface pour prendre l’air.

Biagini a déclaré que les baleines à bec observées par son équipage et ses passagers s’en prenaient aux calmars et qu’à un moment donné, elles ont fait surface à côté du bateau avec des calmars dans la bouche.

“C’est l’une des seules images de drones jamais prises de cette espèce, et ce fut un moment incroyable pour toutes les personnes impliquées”, a fait remarquer Biagini. «Au départ, 12 de ces baleines brun jaunâtre sont apparues alors que nous attendions que l’une des nombreuses baleines bleues que nous avions observées fasse surface.

« Après 30 minutes de plongée, une demi-douzaine de Cuvier sont revenus à la surface avec des morceaux de calamars juste à côté de notre bateau ! La profondeur de l’eau était de plus de 6 000 pieds à cet endroit, ce qui n’est rien pour un Cuvier car ce sont les animaux de plongée les plus profonds du monde!”

Biagini a déclaré que son groupe avait également profité d’une rare rencontre avec les baleines de Bryde et a promis de partager des images dans les prochains jours.