Des images secrètes choquantes montrent des installations pour migrants dans des conditions pires que nous ne le pensons – RedState ⋆ .

Vous saviez que c’était mauvais, mais nous ne savions pas que c’était si mauvais jusqu’à ce que Project Veritas leur révèle de nouvelles images qui leur ont été données d’une installation de fortune pour migrants créée sous un pont avec des enfants dormant dans la terre. De plus, des images plus horribles de la façon dont ces enfants arrivent ici.

Cette crise frontalière que le président Joe Biden et les démocrates ont créée avec leur rhétorique qui a littéralement accueilli les migrants à venir aux États-Unis pose plus de problèmes que nos autorités frontalières ne peuvent gérer et dans ces conditions, ce n’est qu’une question de temps avant que les choses ne s’aggravent. .

