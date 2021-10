Des images sommaires prétendent montrer un boîtier AirPods Pro amélioré avec des trous de haut-parleur pour « Find My »

Maintenant que les AirPods 3 ont été officiellement annoncés par Apple, nous pouvons porter notre attention sur les AirPods Pro de deuxième génération qui sont annoncés pour 2022. Un ensemble sommaire de nouvelles images prétend aujourd’hui montrer AirPods Pro 2, et tandis que certaines des fonctionnalités supposées montrés seraient de beaux ajouts, les images doivent être traitées avec une bonne dose de scepticisme…

Bloomberg a précédemment signalé que les AirPods Pro de deuxième génération présenteront un design «plus compact» qui supprime la tige qui dépasse actuellement du bas des AirPods Pro. Le rapport a toutefois averti qu’Apple avait rencontré des difficultés pour supprimer la tige AirPods Pro tout en conservant des fonctionnalités telles que la suppression du bruit et le mode Transparence.

Les images divulguées d’aujourd’hui, qui ont été obtenues par MacRumors d’une source sans antécédents, montrent qu’Apple pourrait avoir abandonné sa refonte prévue pour AirPods Pro 2. Au lieu de cela, l’accent semble être mis sur les nouvelles fonctionnalités du boîtier de charge.

Les images montrent des AirPods Pro avec un design identique au modèle actuel, à l’exception d’un « capteur optique manquant vers le dessous de chaque oreillette ». Cela pourrait être dû au passage d’Apple à un nouveau capteur de détection de peau, que nous avons vu pour la première fois avec les AirPods 3 cette semaine.

Pendant ce temps, le boîtier de charge AirPods Pro dans ces images comporte des trous de haut-parleur qui sont censés être pour une intégration plus profonde avec Find My, vous permettant de jouer un son pour localiser le boîtier. Il y a aussi une sorte de boucle métallique sur le côté, qui serait pour « attacher une sangle ».

Reste à savoir si ces images se révèlent légitimes. Le rapport avertit que la source n’a pas d’antécédents et que les informations n’ont pas pu être vérifiées. Cela contredit également les rapports antérieurs provenant de sources plus fiables.

N’oubliez pas non plus que les AirPods Pro ont en fait reçu une petite mise à jour lors de l’événement Apple « Unleashed » de cette semaine. Apple dit que les AirPods Pro incluent désormais un étui de chargement MagSafe pour le même prix de 249 $. Malheureusement, ce boîtier n’est pas disponible à l’achat séparément, il n’y a donc pas d’option pour mettre à jour de manière plus abordable votre boîtier AirPods Pro existant.

Qu’espérez-vous voir des AirPods Pro 2 ? Faites-nous savoir dans les commentaires!

