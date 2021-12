Des impôts fédéraux pour payer les prêts hypothécaires en souffrance en Californie

Des milliers de propriétaires californiens qui ont pris du retard sur les paiements hypothécaires pendant la pandémie de COVID-19 pourraient recevoir des subventions de secours dans le cadre du plan d’un milliard de dollars du gouverneur Gavin Newsom qui a été approuvé par le gouvernement fédéral lundi.

Le département américain du Trésor a soutenu lundi le programme de subventions d’allégement hypothécaire de 1 milliard de dollars de Newsom, ouvrant la voie à son lancement en quelques semaines seulement. Le gouverneur estime qu’entre 20 000 et 40 000 propriétaires californiens pourraient bénéficier du programme, baptisé California Mortgage Relief Program.

« Nous nous engageons à soutenir les personnes les plus durement touchées par la pandémie, et cela inclut les propriétaires qui ont pris du retard dans leurs paiements de logement », a déclaré Newsom dans un communiqué lundi. « Personne ne devrait avoir à vivre dans la peur de perdre son toit, c’est pourquoi nous nous efforçons d’aider les propriétaires en difficulté à leur fournir les ressources dont ils ont besoin pour couvrir les paiements hypothécaires en souffrance. »

Le programme couvrira entièrement les paiements de logement en souffrance jusqu’à 80 000 $ par ménage. Selon le bureau du gouverneur, les fonds iront directement aux services hypothécaires du propriétaire via une subvention unique financée par le Homeowner Assistance Fund de l’American Rescue Plan Act.

Les personnes éligibles à l’aide incluent les résidents de Californie égal ou inférieur à 100 % du revenu médian de la région de leur comté, possèdent une résidence unifamiliale ou un condo et ont fait face à des difficultés financières liées à la pandémie après le 21 janvier 2020, selon le bureau du gouverneur. Les candidatures seront acceptées via un portail en ligne dans les semaines à venir.

« Les propriétaires dont les versements hypothécaires ont été suspendus pendant la pandémie sont désormais confrontés à la fin de ces périodes d’abstention », a déclaré Tiena Johnson Hall, directrice exécutive de la California Housing Finance Agency, dans un communiqué. « Le California Mortgage Relief Program atténuera une partie de cette anxiété et donnera aux propriétaires éligibles une chance de se rattraper sur ces paiements de logement et de retrouver ce sentiment de sécurité. »

Le programme intervient après que des milliers de Californiens ont été chassés d’un emploi et d’un chèque de paie pendant la pandémie. Au fur et à mesure des fermetures et des fermetures d’entreprises, environ 3 millions de Californiens ont demandé des allocations de chômage et Newsom a décrété un moratoire sur les expulsions pour protéger les locataires qui n’avaient pas les moyens de payer un loyer.

À son apogée, le taux de chômage de la Californie a atteint 16% en avril 2020 et a lentement diminué depuis. Le taux de chômage de l’État est tombé à 6,9% en novembre 2021, mais reste toujours bien supérieur au taux de chômage national de 4,2%, selon le Bureau of Labor Statistics.