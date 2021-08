Des incohérences possibles dans la classification des jeux rétro sont révélées à la suite d’allégations de fraude

Image : Enchères du patrimoine

Mettre à jour [Wed 25th Aug, 2021 16:35 BST]: Une société de relations publiques représentant WATA Games nous a contacté avec une déclaration de la société concernant la vidéo de Karl Jobst. Il est présenté intégralement en bas de page.

Au cours des deux derniers jours, les enquêtes menées à la fois par le journaliste de Proof Seth Abramson et le YouTuber Karl Jobst ont mis en lumière des allégations d’actes criminels et de collusion entre le service de classement des jeux rétro WATA et la maison de vente aux enchères Heritage Auctions. Des copies de jeux NES se sont récemment vendues à des prix record – 2 millions de dollars US pour une copie de Super Mario Bros., 870 000 $ US pour un LA légende de Zelda – et ont attiré les soupçons et l’attention de certains milieux.

La dernière question vient encore une fois d’Abramson, qui a souligné sur son compte Twitter la disparité entre deux exemples loin d’être parfaits de jeux NES qui ont été classés différemment – ​​en particulier dans la façon dont la société signale les éléments qui ont été compromis par la moisissure.

Un exemple, une copie moisie de Alpha Mission de SNK pour NES en vente chez Cosmic Connect, a une note de 6,0 sur un autocollant rouge en haut à droite de la boîte – un indicateur clair que le jeu à l’intérieur n’est pas dans le meilleur forme et, selon la compréhension d’Abramson, spécifiquement que la moisissure est présente (au dos de la boîte dans ce cas).

Cependant, une copie moisie d’Excitebike vendue récemment (le 24 août) par Heritage Auctions – qui a de la moisissure très visible sur le devant de la boîte – a été notée 5,0 mais portait un autocollant bleu plutôt que rouge. Abramson pense que cela peut indiquer un traitement préférentiel pour Heritage Auctions.

Si je comprends bien, les jeux moisis finissent par se désintégrer, même dans les cas WATA. Le sceau rouge — encore une fois, si je comprends bien — en avertit les acheteurs et, par conséquent, réduit considérablement le prix de vente. Chez Comic Connect, ils doivent vendre des jeux scellés. Chez Heritage, la moisissure obtient un sceau * bleu *. — Seth Abramson (@SethAbramson) 24 août 2021

Est-ce que ça importe? Putain, oui. Cette copie usée, dégoûtante et de mauvaise qualité d’EXCITEBIKE de NES coûte plus de 500 $ dans les enchères par procuration, elle peut donc coûter plus de 1 000 $ dans l’enchère en direct ce soir. L’obtiendrait-il avec un sceau rouge? Alors combien d’argent le « sceau bleu » privilégie-t-il annuellement net Heritage ? – Seth Abramson (@SethAbramson) 24 août 2021

Cette Excitebike particulièrement géniale s’est vendue pour un montant encore substantiel de 1 800 $, qui comprend une prime d’achat de 300 $. Diverses copies du jeu en bien meilleur état se vendent régulièrement pour des milliers de dollars (un autre exemple récemment noté 9,4 sur l’échelle WATA en 10 points a terminé l’enchère par procuration à 43 200 $ en juillet).

Si vous vous demandez exactement comment ce marché spéculatif tire des sommes aussi importantes et improbables, Abramson a un excellent (et long) fil Twitter qui explique ses conclusions, et la vidéo de 52 minutes de Karl Jobst est également une exploration fascinante des preuves et des allégations. jusque là.

Mettre à jour: En réponse à cette histoire, nous avons reçu une déclaration de WATA concernant les allégations dans la vidéo de Karl Jobst. Le voici, présenté dans son intégralité :

Déclaration de Wata Games :

Wata Games est le leader de confiance dans le classement des jeux vidéo à collectionner et nous sommes honorés de jouer un rôle clé dans cette industrie en plein essor qui nous passionne énormément. Nous sommes touchés par le soutien de nos milliers de clients qui nous font confiance pour fournir un classement précis et transparent. Les allégations de cette vidéo sont totalement infondées et diffamatoires et il est regrettable que M. Jobst ne nous ait pas contacté pour nous donner l’opportunité de le corriger.

Correction: L’article ci-dessus indiquait à l’origine que la copie d’Excitebike mentionnée s’était vendue 960 $. Ce chiffre provenait de l’enchère par procuration préalable à l’enchère et n’était pas le prix de vente final. Cela a été corrigé.