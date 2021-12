Des inconnues importantes à résoudre dans la NBA pour 2022

Le tournant de l’année dans le NBA Il apporte toujours des illusions renouvelées et les attentes qui se fixent pour 2022 sont énormes. La ligue est dans l’un des meilleurs moments de toute son histoire en matière de compétition sportive, avec une formidable égalité entre des projets très ambitieux et de jeunes franchises émergentes qui se veulent des alternatives au pouvoir établi. Il n’y a pas seulement un pouls pour gagner le ring, mais aussi pour battre des records historiques individuellement et collectivement. James Lebron et son rôle de prophète dans Les Lakers de Los Angeles, le Big 3 de Filets de Brooklyn ou le retour des Splash Brothers dans Guerriers de l’état d’or sont quelques-uns des aspects les plus intéressants à suivre en cette nouvelle année.

1. Lebron James peut-il agrandir sa légende en rattrapant les défauts des Lakers de Los Angeles

Le King a un défi de taille devant lui s’il veut reconquérir un ring, dans un effectif clairement déséquilibré et sanctionné par les revirements d’un Westbrook incapable de générer une dynamique collective positive, et d’un Davis qui ne confirme pas son rôle de star.

2. Les Brooklyn Nets obtiendront-ils la bague en compensant le pari sur le Big 3 ?

Le recrutement de Durant, Harden et Irving a été l’un des mouvements les plus ambitieux de ces derniers temps en NBA et il n’a pas bien commencé du tout. L’année dernière, seul KD a fonctionné au niveau attendu, et la polémique de la vaccination avec la mauvaise condition physique d’Irving et Harden pèse sur le projet. Tout dépendra du début de l’année.

3. Les talents internationaux continueront-ils à progresser dans leur domination de la NBA ?

Nikola Jokic, Giannis Antetokounmpo, Joel Embiid et Luka Doncic sont appelés à dominer la ligue ; les deux premiers savent ce que c’est d’être MVP et, dans le cas du Grec, ils cherchent avec impatience à revalider le ring. De grands défis et des possibilités de gloire contemplent ce poker de talents.

4. Les Splash Brothers peuvent-ils battre les Phoenix Suns dans l’épreuve de force du Far West ?

Peu de choses plus prometteuses et excitantes que le retour de Klay Thompson dans la ligue sont envisagées pour ce 2022. Voir les Splash Brothers jouer à nouveau ensemble pourrait être la révolution totale de la ligue et la distinction définitive de penser que ces Warriors peuvent battre un Phoenix Suns qui aspirent à dominer la Conférence de l’Ouest.

5. Comment se dérouleront les jeunes et passionnants projets de la ligue ?

Les Memphis Grizzlies, les Cleveland Cavaliers et les Chicago Bulls fonctionnent à un niveau bien meilleur que prévu et pourraient générer un énorme tremblement de terre dans la ligue, faisant exploser tout type de prévisions, s’ils sont capables de franchir une nouvelle étape dans leurs aspirations et leur niveau.