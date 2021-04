Des infections par percées au Covid-19 après la vaccination sont possibles. Mais ne t’inquiète pas.

Il y a eu récemment quelques gros titres effrayants lorsqu’il s’agit de tomber malade avec Covid-19 après avoir été vacciné:

Le fait est qu’aucun de ces gros titres ne devrait être surprenant ou effrayant.

Selon les données des essais cliniques, le vaccin Pfizer / BioNtech est efficace à 95% pour prévenir la maladie Covid-19. Le vaccin Moderna est de 94 pour cent. Le vaccin à dose unique de Johnson & Johnson est efficace entre 66 et 72 pour cent (et plus pour prévenir les maladies graves). Ce que vous remarquerez dans tous ces chiffres: aucun n’est efficace à 100% pour prévenir la maladie.

Cela devrait être évident d’après les données des essais cliniques, mais cela en surprend certains: il est possible de tomber malade avec Covid-19 – ou éventuellement de porter le virus de manière asymptomatique – après avoir été complètement vacciné avec l’un de ces vaccins. Celles-ci sont appelées infections révolutionnaires. «C’est ce que nous nous attendons à voir: un certain niveau de cas parmi les personnes vaccinées», déclare Natalie Dean, biostatisticienne à l’Université de Floride.

«Lorsque vous vous faites vacciner, vous vous faites du bien, mais vous faites aussi du bien à votre entourage»

Il n’est pas non plus surprenant de voir quelques cas (extrêmement rares) d’hospitalisations et de maladies graves parmi les personnes vaccinées. Cela peut sembler encore plus déroutant puisque les essais cliniques de dizaines de milliers de personnes ont rapporté que ces vaccins étaient efficaces à 100% pour prévenir les hospitalisations.

Mais «rien n’est à 100%», dit Dean. «Lorsque vous commencez à parler de la vaccination de millions de personnes, même des choses qui se produisent relativement rarement commenceront à apparaître.» Le vrai coupable derrière les infections révolutionnaires ne sont pas les vaccins – c’est le fait que cette pandémie fait toujours rage dans de nombreuses communautés.

Mais pourquoi une personne vaccinée tomberait-elle malade?

Jusqu’à présent, j’ai parlé de l’efficacité des vaccins en termes de prévention des maladies. Il y a aussi la question des vaccins qui préviennent l’infection. C’est légèrement différent: la maladie présente des symptômes; l’infection est simplement testée positive pour le virus (peut-être de manière asymptomatique). Sur ce point, jusqu’à présent, il semble que les vaccins sont également très efficaces pour prévenir les infections. Une étude récente des Centers for Disease Control and Prevention de 3 950 agents de santé a révélé que les vaccins à ARNm (Moderna et Pfizer / BioNtech) étaient efficaces à 90% pour prévenir toute infection.

Il y a moins de données réelles sur le vaccin Johnson & Johnson, mais le CDC écrit que les premières preuves suggèrent qu’il «pourrait également fournir une protection contre une infection asymptomatique».

Ce qui est tout à dire: la plupart du temps, ces vaccins empêcheront l’infection par Covid-19 de s’installer dans le corps. C’est super! Et c’est pourquoi ces vaccins sont notre meilleur moyen de mettre fin à la pandémie. Mais parfois, cela n’empêchera pas l’infection et n’empêchera pas les symptômes.

Pourquoi? Considérez l’immunité conférée par le vaccin comme un barrage, dit Erin Bromage, immunologiste à UMass Dartmouth.

«Aucun barrage, par exemple, n’est efficace à 100%», dit-il. «Ils sont conçus pour résister à des tempêtes de 20 ans, 50 ans de tempêtes. Mais ils sont dépassés par une tempête de 100 ans. »

Mais il y a des circonstances dans lesquelles il peut submerger ce barrage immunologique.

Les raisons exactes ne sont pas connues avec précision. Certaines des circonstances menant à une percée «peuvent être prédites, mais d’autres, elles ne peuvent tout simplement pas l’être», dit Bromage. “Vous ne savez pas qui ce sera.”

Tout comme les gens ont des réactions immunitaires variables et la gravité de la maladie lorsqu’ils attrapent le virus, les gens ont des réactions immunitaires variables (mais moins) aux vaccins. (C’est aussi comme la façon dont certaines personnes ressentent beaucoup d’effets secondaires du vaccin, et d’autres non. Le corps de chacun réagit un peu différemment.)

Donc, sur la base de ce que nous savons jusqu’à présent, il est difficile de prédire une grande partie des personnes qui subiront des infections de rupture.

Mais il y a aussi des choses que les scientifiques soupçonnent de rendre cela plus probable.

L’un pourrait être la quantité de virus à laquelle une personne est exposée. Comme comment un barrage sera brisé lorsqu’une énorme inondation se précipite, la protection immunitaire contre les vaccins pourrait être dépassée lorsqu’une personne est juste exposée à beaucoup de particules virales (peut-être en vivant avec une personne atteinte de Covid-19, ou en travaillant dans un établissement de santé traitant des brevets Covid-19).

D’autres fois, «les fondations sur lesquelles le barrage a été construit ne sont pas assez solides», dit Bromage, conduisant le barrage à se briser. Une personne immunodéprimée pourrait être plus à risque d’infection par rupture. «Nous savons, par exemple, que les personnes séropositives avaient des niveaux de protection inférieurs», dit Dean. «Cela peut refléter quelque chose à propos de la réponse immunitaire.»

L’âge pourrait également jouer un rôle. Il y a des preuves d’Israël que le vaccin Pfizer / BioNTech, au moins, pourrait être légèrement moins efficace pour les personnes de plus de 80 ans. Bien que sur cette question sur l’efficacité et l’âge, Dean dit «nous n’avons pas une tonne de données. “

Et puis, il y a des choses plus courantes dans nos vies qui peuvent nous rendre temporairement plus vulnérables aux infections. La qualité du sommeil peut jouer un rôle dans la force du système immunitaire. Le stress peut aussi.

Il est également vrai que les vaccins prennent juste un peu de temps pour atteindre leur pleine efficacité. «La sagesse est que 14 jours ou une période après la deuxième dose, vous êtes protégé au maximum», dit Dean. Ainsi, vous pourriez être plus susceptible de voir une infection paroxystique tôt après avoir été vacciné ou lorsque vous n’avez reçu qu’une seule dose d’un vaccin à deux doses.

Les infections révolutionnaires sont moins graves et peut-être moins transmissibles – même avec de nouvelles variantes

Voici la bonne nouvelle: il y a de nombreuses raisons de croire que lorsque ces infections révolutionnaires se produisent, elles ne sont pas aussi graves qu’elles l’auraient été si la personne n’avait pas été vaccinée. D’une part, nous le savons grâce aux données d’essais cliniques de dizaines de milliers de personnes: pour les trois vaccins approuvés, il y avait une efficacité de 100% dans la prévention des décès et des hospitalisations. (Encore une fois, comme le dit Dean, rien n’est à 100%. Mais c’est vraiment très bien.)

Les données collectées après les essais, dans des conditions réelles, le confirment également. Récemment, une étude menée auprès de 5000 patients en Israël a comparé des cas d’infections paroxystiques (après vaccination) avec des infections survenues chez des personnes non vaccinées. En termes simples, l’étude a révélé que ceux qui avaient des éruptions cutanées contenaient également de plus petites quantités de virus. Cette étude particulière n’a pas inclus d’informations sur la gravité des symptômes. Mais des charges virales plus faibles ont été corrélées à une moindre gravité de la maladie; ils réduisent également le risque de transmission à d’autres personnes.

L’étude israélienne n’a évalué que les personnes qui avaient pris le vaccin Pfizer / BioNtech (c’est à peu près le seul vaccin proposé en Israël). Mais il va de soi d’attendre un schéma similaire du vaccin Moderna et, peut-être, du vaccin Johnson & Johnson. Les résultats de l’étude «devraient encourager les gens à se faire vacciner», déclare Idan Yelin, chercheur en biologie au Technion-Israel Institute of Technology, co-auteur de l’analyse. «Lorsque vous vous faites vacciner, vous vous faites quelque chose de bien, mais vous faites aussi du bien à votre entourage. Cela devrait être le message.

Mais qu’en est-il des variantes? Une autre étude, encore à paraître, également en Israël, a posé cette question. Il a constaté qu’après une dose du vaccin Pfizer / BioNtech, les gens étaient légèrement plus sensibles à l’infection par le variant B.1.1.7 (qui a été découvert pour la première fois au Royaume-Uni et est maintenant la souche dominante aux États-Unis), et le B Variant .1351 (qui a été découvert pour la première fois en Afrique du Sud) qu’au virus SARS-CoV-2 d’origine. Après les deux doses complètes, les vaccins semblaient protéger presque entièrement les personnes contre B.1.1.7 mais étaient légèrement moins – mais tout de même assez – efficaces contre B.1351.

Fait intéressant, les auteurs de l’étude notent que même s’ils voient que la variante B.1351 est légèrement plus susceptible de percer, il n’y a tout simplement pas beaucoup de B.1351 qui se propage en Israël. «Nous pensons que cette efficacité réduite ne se produit que dans un court laps de temps, et que la variante SA [B.1351] ne se propage pas efficacement », a tweeté Adi Stern, l’auteur principal du journal.

Le fait qu’il n’y ait pas beaucoup de propagation du B.1351 en Israël suggère «que ces infections révolutionnaires sont une impasse», explique la virologue Angela Rasmussen sur Twitter. Bien qu’il puisse avoir plus de mal à se propager en Israël par rapport à d’autres pays: à ce jour, Israël a vacciné plus de 60% de sa population.

D’autres vaccins peuvent être moins protecteurs contre les percées de variantes, en particulier celui produit par AstraZeneca: il pourrait être seulement 70 pour cent efficace contre la variante B.1.1.7, et seulement 10 pour cent efficace contre B.1351.

Mais l’essentiel est toujours le même: la meilleure protection contre les infections, qu’elles soient associées ou non, est d’être entièrement vaccinée.

Le nombre d’infections révolutionnaires dépend de la quantité de virus en circulation

Si un vaccin est efficace à 95%, cela signifie qu’une personne vaccinée est 95% moins susceptible de tomber malade qu’une autre personne, si elle est exposée au virus. La partie la plus importante de cette dernière phrase: s’il est exposé au virus.

Des infections par rupture se produiront chez une petite proportion de ceux qui ont été vaccinés, mais le nombre d’infections par rupture qui s’accumulent dépend de la quantité de virus qui circule dans la communauté.

«Le risque de ces percées reflète vraiment l’ampleur de la transmission dans la communauté», dit Dean. Les vaccins contre la rougeole ne sont pas non plus parfaitement efficaces (ils sont efficaces à environ 97%). Mais on ne voit pas beaucoup de cas de rougeole parmi les vaccinés car il est très rare d’être exposé à la rougeole.

En termes simples, plus il y a de cas, plus il y aura d’infections révolutionnaires. Ainsi, la réponse au problème des infections révolutionnaires consiste simplement à vacciner plus de personnes (pour réduire encore davantage la transmission), à continuer à porter des masques et à maintenir la distance entre les groupes de personnes ayant un statut de vaccination mixte. (Lisez les directives complètes du CDC pour les personnes vaccinées ici.)

«Tant que nous ne réduirons pas ces cas quotidiens, nous allons examiner ces événements rares», dit Bromage.