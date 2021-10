Des infirmières de l’Illinois obtiennent une ordonnance d’interdiction temporaire contre le mandat de vaccination

Un juge de l’Illinois a accordé une injonction temporaire aux infirmières qui ont poursuivi Riverside Healthcare au sujet du mandat de vaccination du système hospitalier.

La juge du comté de Kankakee, Nancy Nicholson, a accordé une ordonnance d’interdiction temporaire jusqu’au 19 novembre. Elle tiendra ensuite une audience sur une requête en injonction préliminaire demandée par les infirmières.

Le procureur général du Liberty Justice Center, Daniel Suhr, a déclaré que la décision était une victoire.

« La décision d’aujourd’hui marque une étape importante vers la victoire pour ces infirmières – et elle envoie un signal à tous les Américains sur l’importance de lutter pour vos droits », a-t-il déclaré. « Les employeurs et les représentants du gouvernement doivent prendre note que forcer les gens à violer leur conscience est non seulement mal, mais également illégal. Personne ne devrait être obligé de choisir entre garder son emploi et sacrifier ses convictions. »

Les infirmières ont poursuivi Riverside Healthcare le 13 octobre, affirmant que la loi de l’État sur le droit de conscience en matière de soins de santé leur donne le droit de refuser le vaccin COVID-19. Les infirmières ont déclaré que leurs croyances religieuses étaient en conflit avec l’obtention du vaccin.

Neelie Panozzo, Amy Memenga et quatre autres infirmières, dont les noms n’ont pas été divulgués, ont été informées par les responsables de Riverside Healthcare qu’elles seraient licenciées d’ici le 31 octobre si elles ne se faisaient pas vacciner contre COVID-19. Ils ont déclaré que leur demande d’exemption avait été rejetée.

Le Liberty Justice Center, qui représente les infirmières, est un cabinet d’avocats national à but non lucratif.

