Des ingénieurs allemands transforment une Tesla Model Y en voiture à hydrogène | Moteur

in

En Allemagne, ils ont montré une curieuse Tesla Model Y transformée en une voiture à hydrogène verte.

Il ne fait aucun doute que l’avenir sur nos routes sont les voitures électriques, non seulement parce qu’elles sont beaucoup plus efficaces et respectueuses de l’environnement, mais aussi parce qu’elles ont des fonctionnalités telles que le pilote automatique, indépendamment du fait qu’il peut être désactivé suite à quelque chose de surprenant méthodes. .

Comme l’a rapporté Teslarati, il y a quelques jours, le ministre fédéral de la Recherche d’Allemagne, Anja Karliczek, a dévoilé un exemple de véhicule propulsé par du méthanol synthétique basé sur la technologie de l’hydrogène vert. Jusqu’ici tout va bien, mais curieusement, ce qu’ils ont montré était un Tesla Model Y modifié, et Elon Musk ne l’a probablement pas aimé.

L’idée de produire des voitures respectueuses du climat est très importante, mais la voiture qu’ils ont décidé de donner en exemple à tous les médias, en optant pour une Tesla Model Y modifiée, et qui n’a pas été exactement bon marché à modifier, est vraiment discutable.

Plus précisément, les chercheurs allemands ont pris une voiture électrique à batterie telle que la Tesla Model Y, ils l’ont modifié avec un moteur au méthanol synthétique et ils l’ont exposé comme le meilleur travail de véritable innovation.

« La protection du climat ne peut réussir qu’avec de l’hydrogène vert. C’est pourquoi nous soutenons déjà massivement la recherche sur l’utilisation de l’hydrogène vert, même si les efforts devront encore être intensifiés dans les années à venir », disent-ils.

« En particulier dans l’industrie et les transports, nous continuerons à avoir besoin de sources d’énergie chimiques à l’avenir. Tous les procédés industriels ne peuvent pas être complètement décarbonés. Du CO2 continuera à être produit », précisent-ils dans la présentation.

« Les carburants synthétiques ont un rôle important à jouer dans la mise en place d’un système de mobilité respectueux du climat et durable dans le monde. C’est important dans les transports maritimes et aériens, ou lorsqu’une borne de recharge pour la voiture électrique n’est pas toujours disponible à l’avenir. », a déclaré le ministre fédéral de l’Enquête.

Cette Tesla Model Y modifiée fait partie de l’initiative Carbon2Chem qui vise à réduire les émissions de CO2 dans l’industrie sidérurgique, et le véhicule a été construit suivant un exemple pour montrer à la société comment le méthanol est recyclé.

D’autre part, l’hydrogène vert est le carburant du futur puisqu’il est propre, renouvelable et inépuisable et présente de nombreux autres avantages pour une voiture.