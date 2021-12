Des ingénieurs créent un robot qui peut être un humanoïde ou même une voiture | La technologie

Ce robot est capable de se transformer en humanoïde, également en véhicule et même de surmonter presque tous les obstacles.

À l’heure actuelle, les ingénieurs et les scientifiques du monde entier travaillent sur différents robots axés sur diverses tâches qui peuvent finir par nous faciliter la vie, mais il existe également un autre groupe de scientifiques qui peuvent créer un seul robot qui peut être plusieurs choses grâce à leur transformation. capacités.

La société Swiss-Mile a maintenant présenté son nouveau robot à roues qui peut être à parts égales un humanoïde et une voiture, et qui convient à de nombreuses circonstances. Ce nouveau robot, une version avancée d’ANYmal créée à l’origine par l’ETH Zurich, a été montré dans une nouvelle vidéo où nous pouvons voir chacune de ses propriétés.

C’est un robot à roues très polyvalent qui est capable de ramper, de se tenir debout, de surmonter des obstacles, de monter et de descendre des escaliers et même de participer à des courses de voitures à vie.

C’est une machine 3-en-1 qui peut se transformer en voiture, quadrupède et humanoïde. Il peut se déplacer à des vitesses allant jusqu’à 22 km / h, surmonter efficacement les terrains escarpés, également naviguer dans les escaliers et même transporter des charges utiles.

La chose la plus surprenante à propos de ce robot est peut-être qu’il peut se transformer en une sorte d’humanoïde appuyé sur ses deux roues arrière. Ce mode a été conçu pour le service de livraison utilisant ses parties avant comme s’il s’agissait de bras, et pouvant même saisir les colis et les placer dans son compartiment cargo.

Cette nouvelle version de l’ANYmal est équipée de capteurs LiDAR et GPS et peut transporter des outils, toutes sortes de marchandises et même des matériaux lourds, aussi bien en intérieur qu’en extérieur.

L’entreprise affirme que son robot est 83 % plus efficace que les autres systèmes de charge utile et pourtant ils soulignent qu’il a une durée de deux heures par charge de batterie.

Ils souhaitent commercialiser leur robot pour une multitude de tâches dont la cartographie, l’inspection, l’assistance et la logistique. Son intention est de commercialiser ses robots auprès des entreprises intéressées l’année prochaine.