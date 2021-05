Des ingénieurs travaillent à équiper les robots de tissus musculaires vivants | La technologie

Des scientifiques de l’armée américaine travaillent à équiper les robots de tissus musculaires vivants pour pouvoir se déplacer sur n’importe quel terrain.

L’un des principaux clients des robots que les ingénieurs du monde entier fabriquent est l’armée, qui en principe les utilise pour faciliter la vie des militaires, mais qui pourrait aller beaucoup plus loin si l’un des projets en cours réussit. .Mars et qu’ils pourraient même donner sous forme de robots avec des muscles biologiques.

Il semble que l’armée des États-Unis s’intéresse aux robots hautement adaptables qui fusionnent la biologie avec les machines, et c’est pourquoi le Laboratoire de recherche de l’armée (ARL) veulent donner à la technologie militaire une mise à niveau biologique.

Comme indiqué dans nextgov, les scientifiques de l’ARL s’intéressent à un nouveau domaine de la robotique biohybride fusion de machines robotiques avec des tissus musculaires vivants et cela pourrait conduire à la fabrication d’un nouveau lot de robots plus polyvalents, adaptables et sophistiqués.

L’une des principales préoccupations des militaires pour les robots d’aujourd’hui est qu’ils peuvent facilement perdre leur équilibre en terrain montagneux ou cahoteux.

Si un humain peut modifier son équilibre à tout moment pour s’adapter au terrain à la volée, il n’en est pas de même pour les robots qui tombent directement au sol.

«Les robots qui sont évidemment dans des applications militaires vont entrer dans des environnements inconnus et imprévisibles, et ils doivent être capables de s’adapter à des choses sur lesquelles ils n’avaient pas prévu», dit-il. Dean ponceau, Scientifique de l’ARL.

Un robot hybride pourrait être capable de maintenir l’équilibre sur n’importe quel terrain, aussi difficile que cela puisse être, mais pour cela, cette équipe devrait d’abord trouver la technologie appropriée pour pouvoir connecter les muscles biohybrides aux machines, ce qui ne le fait pas. semblent encore proches dans le temps.