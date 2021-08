Des initiés révèlent que Kane a tout mis en œuvre lors de la réunion cruciale de Paratici et de Tottenham

in

L’attaquant de Tottenham, Harry Kane, a déclaré au chef des transferts Fabio Paratici lors d’une réunion clé qu’il souhaitait s’éloigner, selon un rapport.

Le joueur de 28 ans a – à part Jack Grealish – gagné le plus de traction de tous les joueurs anglais dans la fenêtre de transfert de cet été. Suite à un manque d’argenterie chez les Spurs et le capitaine anglais approchant de son apogée, il souhaite partir pour Manchester City. Cependant, la bataille entre lui et le président des Spurs, Daniel Levy, se poursuivra.

Kane aurait le sentiment d’avoir un gentleman’s agreement avec Levy lui permettant de partir cet été.

Levy, notant que l’attaquant a encore trois ans sur son contrat, pense le contraire. Alors qu’il serait prêt à vendre son homme vedette pour 150 millions de livres sterling, 127 millions de livres sterling est la meilleure offre de City à ce jour.

Pourtant, Kane n’a repris l’entraînement que vendredi dernier et . a révélé qu’il avait récemment tenu une réunion avec le directeur général Paratici.

Les deux hommes se sont retrouvés face à face et l’attaquant a déclaré au chef “à plusieurs reprises” qu’il souhaitait partir.

Et ce malgré le fait que le patron Nuno Espirito Santo compte sur Kane pour s’intégrer dans son nouveau look d’équipe de Tottenham.

Nuno a a ajouté l’ailier Bryan Gil dans ses rangs, l’attaquant échangeant sa place avec Erik Lamela.

De plus, le défenseur Cristian Romero et le gardien Pierluigi Gollini ont renforcé la ligne arrière.

Cependant, Nuno aurait également des yeux sur un nouvel attaquant, qu’il veut soutenir Kane en haut. Dusan Vlahovic de la Fiorentina et Patrick Bamford de Leeds United sont censés être sur le radar du club.

Il reste quatorze jours dans la fenêtre d’été, on ne sait donc pas quels développements auront lieu avant cette date.

Cependant, les journalistes du podcast de football de . ont suggéré que Kane – dans l’état actuel des choses – semble la partie «la plus intéressée» par le transfert.

Sanchez soutient Kane au milieu du doute sur le transfert

Au milieu de l’avenir incertain de Kane, le défenseur central des Spurs Davinson Sanchez dit que l’attaquant a le plein soutien de ses coéquipiers.

Le Colombien a déclaré : « Harry est le meilleur n°9 au monde. Il n’y a aucun doute là-dessus. Si quelqu’un dit le contraire, il ne comprend tout simplement pas le football.

«Je suis son coéquipier, donc je ne peux pas approfondir la situation car c’est une situation qui est en cours de discussion entre Harry et les personnes ci-dessus.

“Nous sommes juste là pour le soutenir et si quelque chose se produit, nous serons toujours à ses côtés.”

