Des initiés se penchent sur le procès de Scarlett Johansson et sur les raisons pour lesquelles Disney aurait pris la décision de Black Widow en streaming

Plus important encore, ce procès concerne l’optique, à tant de niveaux. Le talent regarde le procès et ses résultats pour voir quel pouvoir ils exercent dans l’environnement de divertissement actuel – et aussi pour voir si Disney est le studio amical avec lequel collaborer qu’ils semblaient être sous Bob Iger. Le public, quant à lui, attend de voir ce qui va advenir du modèle jour et date utilisé à la fois par Disney et Warner Bros. pour leurs blockbusters tentpole. Jungle Cruise a récemment « ouvert » sur Disney + pour ces frais d’accès Premier de 30 $. Et The Suicide Squad de James Gunn sera disponible pour les abonnés de HBO Max le vendredi 6 août, le jour même de son ouverture dans les salles.