Des injections de rappel COVID-19 se profilent-elles à l’horizon ? Voici ce que disent les chercheurs qui étudient la question

Dans un bootcamp lancé en janvier, les étudiants de l’école d’infirmières de l’Université de Washington forment d’autres étudiants et professeurs de l’UW qui espèrent aider à la vaccination contre le COVID-19. (Kiyomi Taguchi / Université de Washington Photo)

Avec 70% des résidents de Washington âgés de 16 ans et plus ayant initié leur vaccin COVID-19, la pandémie peut donner l’impression, au moins localement, que son emprise sur nos vies s’est relâchée.

Mais avec COVID, les choses ne sont jamais aussi simples.

Des milliards de personnes dans le monde ne sont toujours pas vaccinées – y compris des Américains qui ont refusé le vaccin et des personnes dans d’autres parties du monde qui n’ont pas accès aux vaccins – et, par conséquent, des souches plus virulentes et résistantes aux vaccins continuent de surgir. La variante Delta, la plus infectieuse, suscite des inquiétudes car elle déclenche des cas à Washington et aux États-Unis

Cette variante et d’autres soulèvent des inquiétudes quant au moment et à la manière dont l’immunité chez les vaccinés et ceux qui ont eu une infection diminuera et nécessitera des injections de rappel pour garder les gens en bonne santé. Maintenant, plusieurs scientifiques de la région de Seattle participent à des essais cliniques et à des recherches en laboratoire qui tentent de répondre à ces questions. Une incertitude est de savoir si les vaccins approuvés à l’origine sont encore suffisamment puissants contre des variantes plus dangereuses.

Nous allons vouloir savoir si les boosters sont nécessaires et utiles. Mais cela équilibre définitivement les problèmes d’équité et l’espoir que nous obtiendrons un accès équitable aux vaccins.

“C’est exactement le genre d’informations que nous essayons d’obtenir”, a déclaré le Dr Christine Johnston, professeur agrégé à la Division des allergies et des maladies infectieuses de la faculté de médecine de l’Université de Washington. Nous devons comprendre « quand des boosters peuvent être nécessaires et comment les donner, si nous devons donner le même booster que la série originale [a person received], ou si nous pouvons en donner d’autres.

Lundi, des responsables de Pfizer ont rencontré des dirigeants des Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis pour faire pression pour obtenir la permission de donner aux gens une troisième dose de son vaccin. Israël, qui a été le premier pays à réaliser une vaccination à grande échelle, a déjà commencé à administrer des rappels aux personnes dont le système immunitaire est affaibli. Les injections de rappel font partie intégrante du régime de vaccination pour de nombreuses affections.

L’Organisation mondiale de la santé s’est cependant prononcée cette semaine avec une forte opposition aux mesures étant donné les inégalités d’accès, notant que de nombreux pays, même les travailleurs de première ligne comme les médecins et les résidents âgés vulnérables, ne sont absolument pas protégés.

Dr Christine Johnston, professeure agrégée à la Division des allergies et des maladies infectieuses de la faculté de médecine de l’Université de Washington (UW Photo).

«Alors que de nombreux pays n’ont même pas commencé à vacciner et qu’un autre pays a déjà vacciné la majorité de sa population avec les deux doses et passe maintenant à une troisième dose, qui est le rappel, ce n’est vraiment pas seulement décevant, c’est sérieusement décevant. Cela n’a même aucun sens, cela n’a aucun sens », a déclaré le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l’OMS, lors d’une conférence de presse.

Johnston convient également qu’il est prématuré de donner des rappels.

« Nous avons juste besoin de développer la science et les preuves dès maintenant », a-t-elle déclaré. «Nous allons vouloir avoir des informations pour savoir si les rappels sont nécessaires et utiles. Mais cela équilibre définitivement les problèmes d’équité et l’espoir que nous obtiendrons un accès équitable aux vaccins, en particulier aux injections initiales. »

Recherche sur les boosters

L’étude de Johnston fournira à 15 volontaires un rappel du vaccin original de Johnson & Johnson, qu’ils aient initialement reçu cette injection ou les vaccins de Moderna ou de Pfizer.

La recherche UW est financée par les National Institutes of Health et de nombreux autres sites mènent des essais similaires. Les scientifiques prélèveront des échantillons de sang pour examiner les réponses immunitaires des participants au niveau cellulaire. L’étude se concentrera également sur la sécurité des patients, en surveillant les effets secondaires des boosters. La recherche devrait avoir des résultats d’ici l’automne.

Dr Sandra Lord, directrice clinique du Center for Interventional Immunology du Benaroya Research Institute de Virginia Mason (BRI Photo).

Une deuxième étude est en cours au Centre d’immunologie interventionnelle du Benaroya Research Institute de Virginia Mason. Le centre de Seattle a été l’un des endroits où le vaccin Pfizer a été testé pour la première fois.

Cette recherche, qui est financée par Pfizer, donne des rappels du vaccin de la société à 25 des participants qui faisaient partie de la cohorte de recherche originale de Virginia Mason. L’étude globale inclura 10 000 personnes dans de nombreux endroits et certains volontaires recevront des injections de placebo. Les résultats seront analysés tous les deux mois. Une fois que l’efficacité des doses originales de Pfizer tombe en dessous de 60%, les bénéficiaires du placebo se verront offrir le véritable rappel.

Il y a un fort intérêt pour la participation. Dans les trois heures suivant l’envoi d’un courriel demandant des volontaires, toutes les places étaient remplies et il y avait une liste d’attente, a déclaré le Dr Sandra Lord, directrice clinique du Center for Interventional Immunology.

Mais malgré la pression de Pfizer cette semaine pour les boosters, Lord a convenu avec Johnston que les données ne sont pas encore là.

Quant à savoir quand un rappel sera nécessaire, “nous ne savons tout simplement pas quand c’est”, a déclaré Lord. “Nous devons attendre de dire quoi que ce soit jusqu’à ce que nous ayons des données claires et aléatoires.”

Nouveaux vaccins, ou recettes originales

En plus des questions sur le moment du rappel, il existe des incertitudes quant à l’efficacité des vaccins originaux contre certaines des mutations les plus inquiétantes qui sont apparues alors que la maladie s’est propagée parmi quelque 188 millions de personnes dans le monde.

Les variantes qui prennent de l’importance sont celles qui réussissent mieux à infecter les humains, à mieux survivre aux vaccins ou à une combinaison de caractéristiques qui les rendent plus dangereuses que la souche d’origine apparue aux États-Unis au début de 2020.

David Veesler, professeur agrégé au département de biochimie de l’Université de Washington. (Photo UW)

David Veesler, professeur agrégé au département de biochimie de l’UW, travaille sur le développement d’un vaccin COVID et étudie les mutations virales. Son laboratoire a récemment publié un article en ligne dans la revue Science sur la manière dont la variante Epsilon peut esquiver les anticorps générés par certains vaccins existants ou des infections antérieures.

Epsilon, qui s’appelait à l’origine la variante californienne étant donné l’endroit où il a été détecté pour la première fois, est « modestement » bon pour éviter les vaccins, a déclaré Veesler. En comparaison, la variante Alpha (anciennement connue sous le nom de variante britannique ou B.1.1.7), qui est actuellement dominante aux États-Unis, est plus facilement ciblée. La variante bêta (anciennement connue sous le nom de variante sud-africaine ou B.1.351) réduit l’efficacité des vaccins dans une plus large mesure. Une étude britannique en mai a rapporté que les vaccins étaient légèrement moins efficaces contre la variante Delta, qui a été identifiée pour la première fois en Inde.

Cependant, des recherches préliminaires, y compris des travaux du laboratoire de Veesler et d’autres, suggèrent que les rappels des vaccins originaux pourraient toujours être utiles malgré la résistance au vaccin observée dans certaines des nouvelles variantes. Des études sur des macaques ayant reçu une injection de rappel, ainsi que sur des personnes non vaccinées précédemment infectées par COVID et ayant reçu une seule injection de vaccin à ARNm après leur infection, ont toutes deux montré une solide réponse en anticorps aux variantes.

Cela suggère que les vaccins conçus pour lutter contre la version originale de COVID-19 peuvent stimuler la réponse immunitaire d’une personne à un niveau suffisamment élevé – un niveau qui pourrait nécessiter un rappel pour atteindre ou maintenir – qu’il les protège contre le virus sous ses différentes formes . C’est une bonne nouvelle étant donné que les virus évoluent constamment et que de plus en plus de variantes apparaissent. Et il plaide pour se concentrer sur des vaccins moins sensibles aux changements dans la constitution génétique de COVID.

“La poursuite des variantes n’est pas la course que nous allons gagner”, a déclaré Veesler. “Nous n’allons pas être assez rapides.”