Des injections de rappel COVID-19 seront disponibles pour plus de personnes aux États-Unis ; vérifier qui peut recevoir les vaccins de rappel

Les personnes de moins de 18 à 49 ans souffrant de problèmes de santé sous-jacents peuvent recevoir un rappel au moins 6 mois après avoir reçu les deux doses de leur vaccin Pfizer-BioNTech (Photo: .)

Le comité consultatif sur les pratiques d’immunisation (ACIP) des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis a recommandé le vaccin Pfizer-BioNTech comme vaccin de rappel pour certaines populations. Ceux qui ont des milieux professionnels et institutionnels élevés sont également recommandés pour une dose de rappel. La recommandation de rappel de l’ACIP ne concerne que le vaccin de Pfizer sur les trois autres vaccins utilisés par les États-Unis contre le COVID-19. Le Dr Rochelle Walensky, directrice du CDC, a suivi les conseils de son comité d’experts et a soutenu la décision d’offrir des injections de rappel à un plus grand nombre de personnes aux États-Unis.

Les personnes dont le système immunitaire est affaibli peuvent opter pour le troisième coup !

Auparavant, les rappels de vaccins étaient autorisés pour les personnes dont le système immunitaire était affaibli et pour les receveurs de greffe afin de se protéger contre les différentes variantes de COVID-19. Il a été approuvé en août par la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis. L’OMS avait imposé un moratoire sur les injections de rappel de COVID-19 en août même en raison de la disparité des niveaux de vaccination dans les pays à revenu faible et élevé. L’approbation est venue malgré cela. Et puis en septembre, Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l’OMS, a en outre souligné que les pays ne devraient pas entreprendre de campagnes de rappel au moins jusqu’à la fin de l’année.

Les chiffres de Our World in Data révèlent qu’il n’y a que 2,2% des habitants des pays à faible revenu qui ont reçu au moins une dose de vaccin contre le covid-19. Pour ceux qui ont reçu le Pfizer et le Moderna, la FDA a déclaré que les personnes dont le système immunitaire est plus faible ou celles qui ont subi une greffe ou celles atteintes de certains cancers/troubles peuvent recevoir le troisième rappel de vaccin au moins 28 jours après avoir reçu la deuxième dose de vaccin. .

Qui peut se faire vacciner aux États-Unis maintenant ?

Le CDC dans un communiqué de presse a mentionné les détails suivants lorsqu’il s’agit d’obtenir un troisième vaccin contre le covid.

Ceux qui ont 65 ans et plus, les résidents des soins de longue durée devraient recevoir une injection de rappel du vaccin COVID-19 de Pfizer-BioNTech au moins 6 mois après avoir reçu les deux doses de vaccin. conditions peuvent également recevoir un rappel au moins 6 mois après avoir reçu les deux doses de Pfizer-BioNTech. Ceux de moins de 18 à 49 ans avec des conditions médicales sous-jacentes peuvent recevoir un rappel au moins 6 mois après avoir reçu les deux doses pour leur vaccin Pfizer-BioNTech. Et ceux qui tombent sous la tranche d’âge de 18-64 ans, qui sont à risque maximum de transmission de COVID-19 en raison de leur environnement professionnel ou institutionnel peuvent recevoir un rappel au moins 6 mois après avoir reçu à la fois le vaccin doses de Pfizer-BioNTech.

Obtenez les cours des actions en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.