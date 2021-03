Des injections de rappel du vaccin contre le coronavirus seront nécessaires dans les années à venir – BGR

Près de 360 ​​millions de doses de vaccin contre le coronavirus avaient été administrées lundi matin, avec près de 220 millions de personnes ayant reçu au moins un vaccin à ce jour. Les campagnes de vaccination se sont intensifiées ces dernières semaines et l’offre de vaccins devrait augmenter régulièrement dans les mois à venir. Ce n’est toujours pas suffisant pour vaincre la pandémie, car le pourcentage de personnes vaccinées doit être bien supérieur à 70% pour que l’immunité du troupeau soit atteinte.

Les problèmes d’approvisionnement, l’hésitation à l’égard des vaccins et l’arrivée de nouvelles souches susceptibles de réduire l’efficacité des vaccins peuvent entraver davantage les programmes de vaccination. Certaines des mutations entraînent également de nouvelles poussées, avec une nouvelle vague qui devrait bientôt toucher plusieurs pays. En outre, l’inégalité de distribution des vaccins peut avoir un impact négatif sur l’effort de vaccination. Les experts de la santé ont déjà averti que les pays qui n’ont pas accès aux vaccins peuvent héberger le virus plus longtemps, ce qui permet le développement de mutations susceptibles d’échapper complètement aux anticorps.

Une récente interview avec un expert de la santé familier avec le comportement du coronavirus en termes de mutation montre clairement que, comme le virus, les vaccins COVID-19 sont là pour rester. Les gens auront besoin de vaccins de rappel dans les années à venir pour que la protection contre les maladies graves et la mort puisse rester active.

Les vaccins actuels ne peuvent pas bloquer l’infection, mais ils sont très efficaces pour prévenir des complications potentiellement mortelles. Des études en Israël et au Royaume-Uni ont prouvé que les médicaments agissent comme prévu, même contre une souche plus infectieuse comme la mutation britannique. Les fabricants de vaccins développent déjà des versions capables de neutraliser la variante sud-africaine, qui peut échapper aux anticorps. La souche peut réinfecter les survivants et réduire l’efficacité des vaccins. La mutation brésilienne est tout aussi dangereuse.

Sharon Peacock a dit Reuters que des vaccins de rappel réguliers seront nécessaires car davantage de mutations rendront le virus plus transmissible et plus apte à échapper à l’immunité. Peacock dirige l’effort COVID-19 Genomics UK (COG-UK) pour séquencer les génomes du virus. COG-UK a déjà séquencé près de la moitié de tous les nouveaux génomes de coronavirus cartographiés dans le monde, un autre témoignage du programme avancé de génétique des coronavirus du pays.

«Nous devons comprendre que nous devrons toujours avoir des doses de rappel; l’immunité au coronavirus ne dure pas éternellement », a déclaré Peacock. La question de l’immunité contre le COVID-19 n’a pas encore reçu de réponse complète. On ne sait pas combien de temps dure la protection contre la réinfection, bien que les recherches les plus récentes indiquent que les survivants étaient toujours immunisés huit mois après l’infection. De même, on ne sait pas combien de temps durera l’immunité induite par le vaccin. On espère que la protection peut durer au moins un an, certains experts pensant qu’elle pourrait être encore plus longue que cela. Les projets de recherche en cours devraient répondre à ces questions dans les années à venir.

Peacock a également déclaré que « nous peaufinons déjà les vaccins pour faire face à ce que fait le virus en termes d’évolution – il existe donc des variantes qui se produisent qui combinent une transmissibilité accrue et une capacité à échapper partiellement à notre réponse immunitaire. » Moderna et Pfizer / BioNTech ont indépendamment confirmé qu’ils testaient des protocoles de vaccination pour la souche sud-africaine, y compris des versions de vaccins mises à jour.

Le chef du COG-UK a noté que les injections de rappel du vaccin COVID-19 seraient similaires aux vaccins contre la grippe. Mais la rapidité de l’innovation des vaccins permettrait aux chercheurs de développer de nouvelles variantes de vaccins à un rythme plus rapide.

Peacock a déclaré que parmi les mutations actuelles, elle s’inquiétait principalement de la souche B.1.351 d’Afrique du Sud, soulignant un changement génétique particulier. « Il est plus transmissible, mais il a également un changement dans une mutation génique, que nous appelons E484K, qui est associée à une immunité réduite – notre immunité est donc réduite contre ce virus. »

Les équipes de Peacock suivent les soi-disant «constellations de mutations» qui ont des traits particuliers en commun, comme E484K, qui «doit être l’un des meilleurs du classement».

Le nouveau coronavirus mute une fois toutes les deux semaines, ce qui peut sembler rapide, mais il est beaucoup plus lent que la grippe ou le VIH. Il est également important de noter que les vaccins contre les coronavirus sont plus efficaces que les vaccins contre la grippe.

