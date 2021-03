Des innovations redéfinissant l’expérience PC dans la nouvelle normalité

Le segment des PC a parcouru un long chemin et est encore à mi-chemin en matière d’innovation dans ce domaine. (Image: .)

Par Arnold Su

La façon dont nous consommons les ordinateurs portables a beaucoup évolué au cours des dernières années. Nous ne sommes plus liés à un squelette volumineux de 20 kg avec un stockage limité et un moniteur en saillie. Avec le premier ordinateur portable développé en 1981, l’industrie a subi plusieurs métamorphoses. La transformation de l’informatique personnelle, qu’il s’agisse d’ordinateurs portables ou d’ordinateurs de bureau, a été largement motivée par les attentes des consommateurs, en particulier pendant la pandémie où il y a eu un changement radical dans l’utilisation des ordinateurs portables tout en passant plus de temps à l’intérieur. Les consommateurs ont maintenant identifié la nécessité de gagner leur vie en passant à des appareils qui les aident de manière transparente à rester connectés au monde numériquement. Cela a également été conduit par une utilisation accrue des services en ligne – commerce électronique, jeux, apprentissage en ligne, environnement de travail numérique, installations de vidéoconférence, divertissement en continu et jeux, et bien plus encore.

Arnold Su, chef d’entreprise, PC grand public et de jeu, groupe d’activités système, Asus Inde

La nécessité a été la mère de l’invention du PC et l’année 2020 n’a été rien de moins qu’un tour de montagnes russes inattendu qui a canalisé de nombreuses innovations et tendances dans l’industrie. L’une des influences les plus directes a été le « travail à domicile » ou le « séjour à la maison » qui est devenu la nouvelle norme, ce qui a entraîné le besoin d’un ordinateur portable polyvalent, convertible 2 en 1, etc. qui vous aide à vous transformer facilement du travail au mode de jeu. Aujourd’hui, les marques mélangent des PC avec des éléments de tablettes et de smartphones, ce qui en fait un appareil unique pour les besoins professionnels et personnels. Outre les nouveaux chipsets, la conception des ordinateurs portables a considérablement évolué pour inclure une batterie longue durée, des processeurs efficaces, une conception flexible et une expérience audiovisuelle confortable. Les appareils ont commencé à devenir plus compacts et portables grâce à la conception légère et aux écrans à cadre fin.

En parlant d’écrans, les panneaux OLED sont devenus plus courants cette année. Le panneau d’affichage est devenu l’un des éléments clés d’un bon ordinateur portable, car il améliore non seulement l’expérience visuelle, mais garantit également une bonne santé oculaire. Les écrans OLED ont une lumière bleue 70% moins nocive que les ordinateurs portables LCD. Une exposition excessive à la lumière bleue peut affecter les cycles de sommeil, et bien que vous ne puissiez pas contrôler votre temps d’écran, vous pouvez toujours choisir un panneau d’affichage nouvel âge (OLED) pour moins nuire à votre santé. En parlant de l’expérience, les écrans d’ordinateur portable OLED ont une bien meilleure couverture des couleurs que leurs homologues LCD. Ils offrent un meilleur contraste avec un volume de couleurs d’affichage 1,6 fois supérieur à celui des ordinateurs portables LCD, sur lesquels la couverture des couleurs diminue souvent considérablement à faible luminosité. L’évolution des panneaux OLED a apporté une vague de temps de réponse d’affichage ultra-rapide qui offre des sports, des vidéos et des films sans flou et une expérience de jeu sans compromis.

Alors que l’amélioration de l’affichage de l’écran s’est développée de manière multiple, il y a également eu une refonte sérieuse pour désencombrer le besoin d’écrans différents dans un but différent, donnant lieu au prochain changeur de jeu dans l’ordinateur portable, le double écran. Les marques repensent constamment le cadre des ordinateurs portables pour rendre le parcours des consommateurs aussi simple que possible. L’idée d’ajouter un autre écran secondaire à la conception traditionnelle permet aux utilisateurs d’effectuer plusieurs tâches à partir d’un seul appareil plutôt que de travailler séparément de plusieurs appareils. Alors que d’autres attributs de l’ordinateur portable sont tout aussi importants, l’écran a évolué pour prendre diverses formes ces dernières années, de l’écran incurvé au pliable en passant par le double écran.

Le segment des PC a parcouru un long chemin et est encore à mi-chemin en matière d’innovation dans ce domaine. Le séjour à la maison a peut-être perturbé les nombreuses normales que nous avions dans nos vies, mais avait également fait place à une nouvelle normalité ou mode de vie, donnant lieu à de nombreuses nouvelles inventions dans toutes les catégories. Un rapport récent d’IDC a révélé que 3,4 millions d’unités d’ordinateurs portables ont été expédiées au troisième trimestre 2020, en raison de la forte demande d’apprentissage en ligne et de travail à distance, faisant du trimestre le plus important des sept dernières années en Inde. Dans les temps à venir, le modèle de consommation des utilisateurs est appelé à évoluer davantage, ouvrant davantage de voies à l’innovation et aux nouveaux développements dans l’industrie du PC, en créant des ordinateurs portables plus puissants et qui joueraient un rôle important pour répondre aux exigences émergentes des consommateurs. Le segment a un potentiel énorme et devrait se multiplier dans les années à venir.

(L’auteur est le chef d’entreprise, PC grand public et de jeu, System Business Group, Asus Inde. Les opinions exprimées sont personnelles.)

