Des intellectuels noirs lèvent des fonds pour des blancs de la classe ouvrière faussement accusés de racistes ⋆ .

Lorsque les usines ont fermé, de nombreux cols bleus ont trouvé un emploi dans les couloirs sacrés de l’enseignement supérieur, l’un des rares lieux de travail restants à leur offrir des avantages sociaux.

Le problème? Maintenant, ils devaient supporter la sensibilité accrue des étudiants et des bureaucrates, selon Robert Woodson, vétéran des droits civiques et militant anti-pauvreté.

Le fondateur du Woodson Center a déclaré à Just the News qu’il était déjà préoccupé par le «niveau d’intimidation qui existe parmi les Blancs de la classe ouvrière» lorsque le Smith College a qualifié un employé de la cafétéria et un concierge de raciste sur la parole d’un «étudiant noir d’élite».

Mais l’incident de l’été 2018 au collège des femmes d’élite, dont le récit «manger en noir» a été récemment contredit par une enquête du New York Times, a poussé Woodson à bout.

Le mois dernier, le projet 1776 Unites de son centre a réuni plus de 40 intellectuels noirs, appelant le Smith College à faire amende honorable avec les travailleurs des services faussement accusés et à mettre un terme à sa formation anti-préjugée «forcée» et «accusatoire».

Parmi les signataires figuraient le linguiste de l’Université Columbia John McWhorter, l’économiste de l’Université Brown Glenn Loury et le chroniqueur syndiqué Clarence Page, qui est apparu dans la récente table ronde de Woodson sur la déségrégation de la pauvreté.

Avec l’aide de la dénonciatrice de Smith, Jodi Shaw, une employée administrative qui a démissionné pour protester contre l’environnement prétendument hostile du collège pour les Blancs, la coalition de Woodson a aidé à amasser environ 14000 $ pour les deux employés, Jackie Blair et David Patenaude.

Woodson et Shaw ont chacun donné 1 000 $ à chaque travailleur, et l’auteur de «Hillbilly Elegy» JD Vance – un autre participant à la table ronde de Woodson – a également fait la promotion des collectes de fonds.

L’incident de Smith a renforcé la désillusion de longue date de l’homme de 84 ans à l’égard du mouvement des droits civiques, a-t-il déclaré lors d’un entretien téléphonique.

«De nombreuses personnes qui ont souffert et se sont sacrifiées n’ont pas profité du changement» il y a 50 ans, alors que quelques militants se sont présentés aux élections, ont dépensé des milliards de dollars en programmes de lutte contre la pauvreté et «ont poursuivi des stratégies pour s’enrichir».

Woodson a souligné la maison coûteuse de la représentante Maxine Waters à Los Angeles, le jet privé du révérend Al Sharpton et la frénésie immobilière de Patrisse Cullors, co-fondatrice de Black Lives Matter. «Un riche marxiste!» »rit-il, se référant à l’identité politique déclarée de Cullors.

La volée contre Smith College n’est pas la première d’une campagne prévue pour mettre en évidence la discrimination de classe dans les institutions d’élite, a toutefois précisé Woodson.

Parce que Smith est «vraiment représentatif d’un problème qui concerne tout le pays», il était logique de s’exprimer dans cette affaire pour montrer que «tous les Noirs ne sont pas axés sur les victimes».

Un porte-parole de Smith a déclaré à Inside Higher Ed que «certains essaient de tirer parti de cet incident pour promouvoir leur propre assaut contre les initiatives de diversité et d’équité».

“ Je regarde cela perverti par les guerriers de la justice sociale ”

Les accusations publiques de l’étudiante Oumou Kanoute contre Blair et Patenaude – qu’elle a identifié à tort comme le concierge qui a signalé sa présence inexpliquée dans un dortoir à volets – se sont d’abord effondrées lors d’une enquête externe commandée par le collège qui n’a révélé aucune discrimination à l’égard de Kanoute.

La présidente de Smith, Kathleen McCartney, affirmait toujours que le collège ne pouvait pas «exclure le rôle potentiel d’un préjugé racial implicite», même si Blair et le concierge non identifié avaient suivi ses propres protocoles.

Elle ne s’est pas excusée publiquement auprès des employés, dont les identités et les photos faisaient désormais la une des journaux, et les travailleurs des services ont rapidement été contraints de suivre une formation anti-biais. La formation a laissé Patenaude plus sûr du «privilège de l’argent» que du «privilège des blancs», a-t-il déclaré au Times. Woodson a qualifié cette formation de «hauteur du snobisme».

«J’ai dirigé des manifestations, je suis allé en prison à la recherche de la justice pour tous, et je regarde cela être perverti par des guerriers de la justice sociale» comme Kanoute, a-t-il déclaré à Just the News.

«Elle fait de fausses déclarations de racisme, puis fait une diatribe sur Facebook en essayant de se faire une martyre raciale au détriment des cols bleus qui travaillent dur», a déclaré Woodson.

Kanoute n’a pas répondu aux demandes de Just the News à la School of Social Work de l’Université Columbia, où elle est stagiaire assistante de recherche, ou à l’ACLU du Massachusetts, dont le directeur de la justice raciale, Rahsaan Hall, a parlé en son nom au New York Times. Kanoute a supprimé ou masqué sa page Facebook, où elle a partagé une couverture favorable de l’incident, quelque temps après jeudi soir lorsque Just the News l’a vue.

La lettre du 22 mars au président McCartney de 1776 Unites, qui a publié un programme d’histoire afro-américaine l’automne dernier, a déchiré le collège pour avoir immédiatement supposé que ses employés de l’alimentation et de l’entretien étaient «coupables du péché abominable du racisme».

Cela les a forcés à «se nettoyer» publiquement grâce à une série d’exercices humiliants afin de conserver leur emploi », et lorsque l’enquête externe a permis de blanchir les deux travailleurs,« n’a fait que doubler la honte de ses employés les plus vulnérables ».

Les signataires qui ont participé au mouvement des droits civiques «luttaient pour l’égalité de traitement devant la loi», indique la lettre. «Nous n’avons pas défilé pour que les Américains de toute race puissent être présumés coupables et punis pour de fausses accusations alors que l’institution d’élite qui les employait se recroquevillait de peur d’une foule de médias sociaux.

Ils ont mis au défi la présidente McCartney de fournir les «preuves» qu’elle a citées comme base de la formation anti-biais de Smith. Woodson a déclaré à Just the News que la réponse «très cavalière» de McCartney renvoyait simplement au rapport qui avait autorisé les travailleurs des services.

Le collège voulait juste «acheter l’innocence aux dépens de ces travailleurs», qui sont maintenant confrontés à un dilemme, a déclaré Woodson: appliquent-ils les règles lorsqu’un étudiant noir commet une violation? «C’est un sacré endroit où placer les gens.»

Il ne sait pas encore si la répression contre Smith convaincra d’autres travailleurs des services maltraités de se manifester, mais son groupe entend des «rumeurs».

À qui la formation sur la diversité a-t-elle aidé «à l’exception des personnes qui suivent la formation»?

À l’avenir, 1776 Unites continuera de mettre en évidence les méfaits de ce que Woodson a appelé «la formation aux griefs raciaux», qu’il considère comme un obstacle à la mobilité ascendante.

«Cela profite toujours à ceux qui sont au sommet» de généraliser sur la race, a-t-il dit, citant Delta parmi les entreprises qui ont commencé à utiliser des quotas raciaux qui profitent principalement aux Noirs aisés. «Qu’est-ce que cela a à voir avec les Noirs de la classe ouvrière?»

Woodson est tout aussi critique à l’égard des bureaucraties de la diversité et de l’inclusion dans l’enseignement supérieur. Ses partisans ont «du mal à dire où est la preuve» que la formation a «amélioré la vie de quiconque, à l’exception des personnes qui suivent la formation».

Bien que Blair reste une employée de Smith, elle collecte des fonds pour les frais juridiques liés à une éventuelle action contre le collège, ainsi que pour les frais de thérapie et les frais médicaux liés à son lupus, qui a été exacerbé par la fausse accusation.

Elle a déclaré aux visiteurs de sa page GiveSendGo cette semaine que le processeur de paiement du site de financement participatif avait désactivé son compte en tant que «risque élevé de litiges» et les avait dirigés vers son compte PayPal.

Patenaude a quitté le collège parce que la publicité suscitée par Kanoute a tellement aggravé son trouble anxieux qu’il ne pouvait plus travailler. Sa page GoFundMe indique qu’il est maintenant en invalidité permanente, bien que Smith ait déclaré à Inside Higher Ed qu’il était toujours employé.