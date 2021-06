Des interdictions de lobbying pour les ex-ministres à recommander – rapport

in

L’organisme de surveillance anti-corruption de Ritain recommanderait aux ministres d’être interdits de lobbying politique jusqu’à cinq ans après avoir quitté leurs fonctions, alors que les retombées du scandale David Cameron se poursuivent.

Le Sunday Times a déclaré que Lord Evans, président de la commission des normes dans la vie publique, diffusera la proposition dans le cadre d’un examen d’urgence des directives de lobbying qui sera publié lundi à la suite de la saga Greensill impliquant l’ancien Premier ministre Cameron.

Avec cette controverse déclenchant un examen public intense des règles régissant les ministres actuels et anciens et autres titulaires de charge, le rapport de Lord Evans exigera une refonte visant à empêcher les ex-ministres d’utiliser leurs contacts et leur expertise à des fins personnelles, selon le journal.

Le rapport “sélectionnera David Cameron”, sous lequel Lord Evans a été chef du MI5 pendant trois ans, en concluant que les règles actuelles sont “inadéquates”, et exigera des ministres “divulguent le lobbying informel sur WhatsApp et les messages texte”, The Sunday Le temps a dit.

Le rapport intérimaire de Lord Evans recommandera également d’introduire des clauses anti-lobbying dans les contrats de travail des ministres, conseillers spéciaux et fonctionnaires, ainsi qu’un système de sanctions civiles possibles pour les contrevenants.

D’autres recommandations, notamment l’interdiction aux ministres “d’occuper des emplois pendant deux ans dans des secteurs sur lesquels ils avaient une responsabilité directe en fonction”, et de donner au chien de garde des nominations le pouvoir d’appliquer des restrictions sur mesure “y compris l’interdiction aux ex-ministres d’occuper certains emplois pendant une période pouvant aller jusqu’à cinq ans”. le cas échéant », a déclaré le journal.

Le gouvernement serait également obligé de publier les détails du lobbying toutes les quatre semaines, plutôt que tous les trimestres, et de réglementer la nomination de directeurs non exécutifs dans les départements de Whitehall pour empêcher les politiciens de nommer des « copains ».

Le Sunday Times dit que Lord Evans dira lundi à Westminster Hour de BBC Radio 4 : « Je pense qu’il doit y avoir une plus grande transparence sur le lobbying. Il n’y a rien de mal à faire du lobbying en principe, mais il doit y avoir des règles du jeu équitables et cela doit être fait de manière visible. »

M. Cameron a été impliqué dans une controverse de lobbying après des révélations plus tôt cette année selon lesquelles il avait envoyé un texto au chancelier Rishi Runak au nom de Greensill Capital, une société financière qui l’employait comme lobbyiste.

Il a également été révélé que M. Cameron avait envoyé une succession de messages WhatsApp au secrétaire à la Santé Matt Hancock et à d’autres ministres au sujet d’un seul programme de prêt Covid.

Le comité sur les normes de la vie publique a été créé en 1994 à la suite du scandale du « cash-for-questions » et ses recommandations ont depuis jeté les bases de grandes réformes anti-corruption.