Des intérêts inférieurs à zéro ? GBTC atteint le plus gros rabais depuis la chute des prix du Bitcoin en mai

A la croisée des chemins, les relations internationales doivent donner leur place aux priorités changeantes du développement. Par Atul K Thakur La pandémie mondiale de Covid-19 a provoqué une crise sans précédent et modifié le cours de l’histoire. En calculant sa genèse, sa sévérité et sa contre-réponse, l’ordre mondial existant a lamentablement échoué. Plus comme […] More