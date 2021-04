Des interprètes afghans rejetés pour réinstallation craignent la mort après la sortie du Royaume-Uni

Les forces britanniques et américaines quitteront l’Afghanistan d’ici septembre

AJ a peur de quitter son domicile à Kaboul depuis des mois – il craint que les talibans veuillent sa famille et lui morts.

Aujourd’hui dans la trentaine, il fait partie des centaines d’Afghans qui ont travaillé avec les forces britanniques en tant qu’interprètes et membres du personnel de soutien, et qui peuvent désormais être ciblés par les militants. Ils craignent que le risque ne fasse qu’augmenter lorsque les forces étrangères se retireront cette année.

Mais AJ (qui ne peut pas révéler son nom de peur d’être attaqué) a été rejeté à plusieurs reprises pour sa réinstallation dans le cadre de programmes du gouvernement britannique pour aider des interprètes tels que lui et leurs familles à se réinstaller au Royaume-Uni.

Des responsables britanniques disent qu’il a été licencié pour avoir fumé dans son logement. Les interprètes licenciés ne sont pas éligibles à la réinstallation.

AJ dit qu’on ne lui a pas dit qu’il était licencié lorsqu’il a cessé de travailler avec l’armée et qu’il est incrédule quant à la justification du blocage de son déménagement au Royaume-Uni.

«Cela ne peut pas être si grave que cela puisse me coûter la vie», dit-il. «Je sais que je suis en réel danger. Je ne peux même pas occuper un emploi. Je ne vais pas dans les espaces publics. »

Licenciements ‘pour la gestion des ressources humaines’

Quelque 1010 interprètes – un sur trois – ont été licenciés par les Britanniques entre 2001 et 2014 pour «raisons disciplinaires» sans droit de recours, selon les chiffres du gouvernement.

Quelque 2850 interprètes ont travaillé avec les forces britanniques en Afghanistan

Mais le colonel à la retraite Simon Diggins, ancien attaché britannique à Kaboul et maintenant militant pour les interprètes afghans, dit que bon nombre de ces licenciements étaient pour des raisons insignifiantes.

«Alors que certains de ceux qui ont été licenciés ont fait des choses scandaleuses, il y a eu un très grand nombre de personnes qui ont été licenciées pour des problèmes très mineurs ou administratifs», a-t-il déclaré à la BBC.

«On soupçonne que les licenciements ont été utilisés pour la gestion des ressources humaines. Il y a très peu de preuves pour lesquelles des gens ont été licenciés. Ce que nous demandons, c’est que leurs cas soient tous examinés. »

L’histoire continue

Le ministère de la Défense déclare qu’il rejette fermement l’idée que les licenciements ont été utilisés «administrativement».

‘Ils savent qui je suis’

Les craintes d’AJ n’ont augmenté que depuis l’annonce de la semaine dernière selon laquelle les forces américaines et britanniques quitteront l’Afghanistan d’ici le 11 septembre, à un moment où les talibans se renforcent dans tout le pays.

AJ a été recruté par les Britanniques alors qu’il était adolescent. Interprétant des messages ennemis pour un régiment de parachutistes et les Royal Marines, il a pris part à des missions dans la province de Helmand dans le sud de l’Afghanistan, où les talibans avaient une présence bien établie. Un commandant a fait l’éloge de son «travail acharné et de son dévouement» dans un certificat de service.

«AJ» a peur de quitter son domicile à Kaboul après avoir reçu des menaces de mort de la part des talibans

Lorsque son régiment a été confronté à une attaque des talibans dans la ville méridionale de Sangin, AJ dit qu’il a été forcé de fuir sans ses effets personnels – y compris sa carte d’identité. Il pense que les talibans les ont découverts et ont appris son travail pour les Britanniques.

Depuis qu’il a cessé de travailler avec l’armée, AJ affirme que sa famille – il est marié et père de trois enfants – a reçu trois lettres contenant des menaces de mort de la part des talibans. «Je sais qu’ils savent qui je suis», dit-il. «Et ça me rend malade.»

Au cours des six dernières années, AJ a demandé plusieurs fois au programme de réinstallation, mais a été rejetée à chaque fois.

Après une demande en décembre, il a reçu un e-mail des responsables du programme de réinstallation – vu par la BBC – lui disant qu’il n’était «pas éligible à la réinstallation» parce qu’il avait été licencié pour «possession d’articles interdits» et «fumer dans votre hébergement”.

Lorsqu’il a présenté une nouvelle demande ce mois-ci, il a été rejeté pour les mêmes motifs.

Un autre interprète licencié, «Ahmad», a également vu une demande rejetée ce mois-ci.

«Ahmad» dit qu’il a été licencié pour son arrivée tardive et qu’il a été rejeté pour déménagement

Il dit avoir été licencié pour être arrivé en retard au travail à trois reprises en 2013. Depuis, Ahmad dit qu’il a été menacé par les talibans – même un voisin de Kaboul lui a dit qu’il serait un jour tué comme «un infidèle».

«Je me suis fait pousser la barbe et j’ai changé de vêtements pour me protéger», dit Ahmad. «Arriver en retard ne devrait pas vous coûter la vie.»

‘Dette de reconnaissance’

Depuis l’annonce d’un programme de réinstallation en 2013, le ministère de la Défense a augmenté le nombre de personnes éligibles – mais cela n’inclut toujours pas les interprètes licenciés «sauf dans des circonstances exceptionnelles».

«Nous avons une énorme dette de gratitude envers les interprètes qui ont risqué leur vie en travaillant aux côtés des forces britanniques en Afghanistan», a déclaré un porte-parole du ministère de la Défense à la BBC.

«La vie de personne ne devrait être mise en danger parce qu’ils ont soutenu le gouvernement britannique pour apporter la paix et la stabilité. Nous sommes le seul pays à disposer d’une équipe d’experts permanents basée à Kaboul pour enquêter sur les allégations de courageux employés locaux menacés en raison de leur travail avec le Royaume-Uni. »

À ce jour, quelque 1 358 interprètes ont pu déménager au Royaume-Uni, sur un total de 2 850 interprètes et autres membres du personnel employés par l’armée britannique.

L’un d’eux est Eddie Idrees (ce n’est pas son vrai nom), un ancien interprète du SAS qui a participé à des centaines de missions, notamment des sauts en parachute et une entrée par effraction dans une prison talibane – expériences qu’il a documentées dans un livre. Des 18 amis qui ont travaillé avec les troupes américaines et britanniques, seuls lui et un ami également au Royaume-Uni ont survécu.

Tous les autres ont été tués au combat ou assassinés plus tard par les talibans.

M. Idrees dit qu’il craint également pour les interprètes qui ont travaillé sur des opérations militaires et sont restés en Afghanistan après le retrait international.

«Lorsque les Britanniques se retireront d’Afghanistan, ils laisseront simplement les talibans les cibler facilement», a-t-il déclaré.

Même ceux qui sont éligibles au programme sont confrontés à un processus de demande qui peut durer jusqu’à 18 mois, un retard qui, selon M. Idrees, pourrait mettre des vies en danger.

«Le jour où les forces britanniques partiront, c’est le jour où vous assisterez à une montée de la violence. Une fois qu’ils sont partis, les zones qui étaient sûres auparavant, ces provinces, ne le seront plus. Et ces interprètes ne seront pas oubliés par les talibans.

‘Toujours en attente’

Le Col Diggins a demandé un «plan d’urgence» pour relocaliser les interprètes dès que possible.

«Ce qui m’inquiète vraiment, c’est l’ampleur et le rythme pour amener les gens qui méritent de venir dans ce pays étant donné que la situation s’aggrave», a-t-il déclaré. «Il faut de 12 à 18 mois pour traiter la paperasse. Nous n’avons pas beaucoup de temps.

Le ministère de la Défense dit qu’il examine actuellement les cas de 84 anciens interprètes.

Parmi eux, «Amir», qui a servi pendant deux ans sur la ligne de front avec les troupes britanniques à Helmand où ils ont été régulièrement attaqués par les talibans. Depuis sa démission en 2011, il dit avoir été victime d’intimidation à cause de son travail avec les Britanniques. Il n’a pas pu voir sa famille qui vit dans le territoire contrôlé par les Taliban dans la province de Logar, juste à l’extérieur de Kaboul.

Ayant été rejeté deux fois, Amir espère que sa troisième candidature sera retenue. «J’attends de bonnes nouvelles», a-t-il déclaré.

Mais il s’est senti «effrayé» depuis qu’il a appris la nouvelle que les troupes étrangères se retireraient. «Cela va nous causer plus de problèmes. Je sens beaucoup de risques ces jours-ci. Si vous avez servi d’interprète et que vous avez travaillé avec les Britanniques, vous restez chez vous.

Le Royaume-Uni n’est pas le seul pays à travailler sur des programmes pour aider leurs anciens interprètes afghans.

Les États-Unis ont un programme spécial de visa pour les Afghans qui ont travaillé avec leurs militaires. Au moins 89 000 personnes ont été réinstallées dans le cadre de ce programme et 17 000 sont toujours en attente d’un résultat, selon l’International Refugee Assistance Project.

La ministre allemande de la Défense a déclaré qu’il était du devoir de son pays de protéger le personnel afghan lors du départ du contingent allemand.

Mais pour ceux qui ne se sont pas encore qualifiés pour les programmes, l’avenir est incertain.

«Je vais essayer de leur faire confiance et de voir que ma vie est en danger», a déclaré AJ après avoir entendu que sa quatrième candidature avait été rejetée. “C’est terrible. J’attends encore.”

Reportage supplémentaire de Charles Haviland de la BBC