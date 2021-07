Des introductions en bourse record attendues en 2021 ; la collecte de fonds par le biais d’une émission publique peut dépasser Rs 1 lakh crore

À ce jour, India Inc a levé plus de Rs 42 000 crore grâce à 28 introductions en bourse en sept mois jusqu’à ce jour.

Alors que la dynamique de l’introduction en bourse se maintient, l’année civile 2021 devrait connaître une levée de fonds record par le biais d’offres publiques initiales.

À ce jour, India Inc a levé plus de Rs 42 000 crore grâce à 28 introductions en bourse en sept mois jusqu’à ce jour. Si le nombre d’entreprises qui ont déposé leurs problèmes auprès de SEBI ou qui ont manifesté leur intention de s’inscrire est une indication, cela pourrait facilement dépasser Rs 1 lakh crore d’ici décembre si le marché secondaire maintient son rythme.

Outre les entreprises dans les entreprises traditionnelles, la cotation exceptionnelle de Zomato devrait déclencher une multitude d’introductions en bourse d’autres sociétés du nouvel âge, notamment Paytm, PhonePe, MobiKwik, Grofers, PolicyBazaar, Flipkart Internet, Delhivery, entre autres, qui ont manifesté leur intention de les inscrire. année.

Une telle collecte de fonds mouvementée par le biais d’introductions en bourse a été observée pour la dernière fois en 2017, lorsque les entreprises ont levé 67 147 crores de roupies grâce à 36 introductions en bourse. Cette année, India Inc a déjà levé plus de Rs 42 000 crore grâce à 28 introductions en bourse. Les données compilées par Prime Database montrent que 34 autres entreprises ont déjà déposé des documents d’offre auprès de Sebi et devraient lever plus de 71 000 crores de roupies grâce aux introductions en bourse.

En outre, 54 entreprises ont annoncé leur intention d’exploiter le marché primaire cette année, et seulement 21 d’entre elles devraient lever plus de Rs 70 000 crore. Ceux-ci n’incluent pas la société d’assurance-vie appartenant à l’État, qui pourrait augmenter d’environ 50 000 crores de Rs ou plus en fonction de sa valorisation estimée entre Rs 10 lakh crore et Rs 15 lakh crore.

Pranav Haldea, directeur général de Prime Database, a déclaré qu’il était essentiel que les marchés restent optimistes pour que les transactions soient conclues. « Même si les entreprises ont l’approbation de Sebi, elles ne lanceront l’émission que si le marché est en territoire haussier. En 2013, nous avons réalisé une étude qui a montré que les entreprises détenant l’approbation de Sebi pour des introductions en bourse d’une valeur de 75 000 crores de roupies les laissaient expirer lorsque les marchés devenaient baissiers. Ainsi, alors que le pipeline est solide, l’optimisme du marché sera la clé de leur conclusion », a déclaré Haldea.

Malgré les craintes d’une troisième vague de Covid-19, de valorisations tendues et d’inflation, le marché a montré de l’appétit pour les introductions en bourse. « Saisir l’opportunité » semble être l’axiome qui guide les participants au commerce de détail. «Ce qui est important, c’est que les banques et les institutions financières ont, ces derniers temps, montré un intérêt égal sinon plus que les participants de détail pour les émissions primaires. Ils ont presque doublé leurs investissements dans les introductions en bourse pour atteindre des sommets en quatre ans et nous ne sommes qu’à plus de la moitié de l’année », a déclaré Nirai Shah, responsable de la recherche sur les actions, Samco Securities.

L’excitation ne s’arrête pas là ; Le régulateur des régimes de retraite PFRDA envisage d’autoriser les fonds de pension à élargir leur spectre d’investissement pour investir dans des introductions en bourse éligibles et des émissions primaires similaires avec certains critères prédéfinis. “Cela montre sans équivoque que la fête de l’introduction en bourse est loin d’être terminée, étant donné que notre économie regorge de liquidités”, a déclaré Shah.

Alors que l’introduction en bourse de Zomato a montré des signes de maturité des investisseurs et d’appétit pour les entreprises du nouvel âge, le président de Sebi, Ajay Tyagi, a récemment déclaré que les dépôts et les offres publiques reflètent la maturité du marché pour accepter le modèle commercial des entreprises technologiques du nouvel âge, qui ne se prêtent pas à valorisation au moyen de mesures conventionnelles de rentabilité.

« Parallèlement à la croissance robuste, il est réconfortant de noter que nos marchés entrent dans une nouvelle ère avec plusieurs entreprises technologiques du nouvel âge préférant s’inscrire sur le marché intérieur. Nos marchés offrent une proposition de collecte de fonds aussi attrayante que n’importe quel marché étranger », a déclaré Tyagi lors de la conférence sur les marchés des capitaux du NISM la semaine dernière.

Les introductions en bourse réussies de ces sociétés attireront probablement davantage de fonds sur les marchés nationaux, créant ainsi un nouvel écosystème d’entrepreneurs et d’investisseurs, a déclaré Tyagi.

Après Zomato, la prochaine méga-licorne sera probablement One97 Communications, la société mère de Paytm, un écosystème numérique de premier plan pour les consommateurs et les commerçants, qui a récemment déposé le projet de prospectus sur le hareng rouge auprès du régulateur SEBI pour une introduction en bourse de Rs 16 600 crore. Il pourrait s’agir de l’une des plus importantes introductions en bourse de ces dernières années.

Le chiffre d’affaires de l’entreprise a fortement augmenté, tandis que les pertes ont diminué. Il a annoncé une perte de Rs 1 701 crore en FY’21, inférieure à Rs 2 942 crore en FY’20 et Rs 4 230 crore en FY’19.

LIC, qui prépare le terrain pour l’introduction en bourse, devrait arriver sur le marché des capitaux au quatrième trimestre de l’exercice fiscal 22 et pourrait lever entre 55 000 et 80 000 crore de roupies.

En ce qui concerne la mobilisation globale des ressources par le biais des marchés des capitaux, les entreprises ont levé 10,12 crore de lakh Rs au cours de l’exercice 21, bien qu’il s’agisse d’une année touchée par la pandémie, dépassant les chiffres de l’année précédente de 9,96 crore de lakh Rs.

