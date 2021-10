Des itinéraires écologiques Google Maps se déploient sur Android et iPhone

Une fonctionnalité de navigation Google Maps géniale que nous attendions est enfin déployée sur iPhone et Android. Ce sont les nouveaux itinéraires écologiques que Google a dévoilés pour la première fois en mars lorsqu’il a également annoncé plusieurs autres initiatives Maps liées à l’environnement. Google a ensuite ré-annoncé les itinéraires écologiques il y a quelques semaines, et il semble qu’il soit enfin disponible sur les appareils mobiles.

« Voyager en voiture est l’un des choix les plus carbonés que les gens font au quotidien », a déclaré Sundar Pichai, PDG de Google, il y a quelques semaines. « Départ [October 6th] aux États-Unis et en Europe en 2022, Google Maps vous permettra de choisir l’itinéraire avec les émissions de carbone les plus faibles s’il n’est pas déjà le plus rapide.

En mars, Google a annoncé qu’il s’était associé au National Renewable Energy Lab du département américain de l’Énergie pour développer le modèle de routage qui aidera à optimiser la consommation de carburant.

Selon AutoBlog, la fonctionnalité a commencé à apparaître sur les téléphones. Si vous ne le voyez pas, cela signifie que les itinéraires économes en carburant ne sont pas encore disponibles dans votre région. Vous devez également vous assurer que vous utilisez la dernière version de Google Maps sur vos appareils.

Google Maps peut recommander l’itinéraire le plus écologique lors de la configuration des itinéraires. Source de l’image : Google

Comment fonctionnent les itinéraires écologiques de Google Maps

Les algorithmes de Google Maps prendront en compte plusieurs facteurs lors de la détermination des suggestions d’itinéraires pour vos destinations. Ils examineront des éléments tels que l’inclinaison de la route et la circulation pour suggérer des itinéraires qui peuvent réduire la consommation de carburant, ce qui contribue à réduire les émissions. Les utilisateurs peuvent choisir de sélectionner l’itinéraire le plus respectueux de l’environnement même s’il n’est pas le plus rapide. Cependant, ils peuvent revenir à un itinéraire plus direct s’ils le souhaitent.

L’itinéraire avec l’empreinte carbone la plus faible peut apparaître comme la principale suggestion dans Google Maps si l’ETA correspond à l’itinéraire le plus rapide. C’est certainement une fonctionnalité intéressante à avoir dans une application de navigation si vous essayez de réduire vos propres émissions de CO2 pendant la conduite.

Google Maps mettra en évidence les itinéraires les plus respectueux de l’environnement dans le panneau de navigation, expliquant l’impact direct du conducteur sur l’environnement. Dans l’exemple ci-dessus, l’itinéraire le plus économe en carburant réduit les émissions de CO2 de 8 %. D’autres avertissements peuvent vous indiquer exactement combien de carburant vous économisez, même si vous conduisez quelques minutes de plus que l’itinéraire le plus rapide.

Google a déclaré dans ses annonces que l’itinéraire le plus économe en carburant pourrait avoir un impact énorme. Cela pourrait aider à éviter plus d’un million de tonnes d’émissions de carbone par an. Cela revient à retirer quelque 200 000 voitures de la route.

Autres initiatives vertes

Réduire les émissions de CO2 tout en choisissant des itinéraires Google Maps respectueux de l’environnement n’est qu’une des fonctionnalités environnementales créées par Google pour l’application de navigation. Google Maps émettra également des avertissements lorsque vous arriverez dans des zones à faibles émissions. L’application affichera une couche de qualité de l’air qui pourrait s’avérer utile si vous préférez marcher.

Enfin, Google affichera des alternatives de voitures durables dans la recherche qui apparaîtront lorsqu’une personne recherchera des voitures à combustibles fossiles. Google permettra également aux acheteurs de trouver plus facilement des options électriques et hybrides. De plus, Google Flight affichera des informations sur les émissions pour chaque siège de chaque vol.