Des jeans bootcut de Rooney et Rio à Becks l’icône de la mode… l’évolution des stars de la Premier League aux rois des podiums

Le football et la mode vont de pair dans le jeu moderne, avec des personnalités comme Dominic Calvert-Lewin, Hector Bellerin et Tom Davies ouvrant la voie en tant que fashionistas du football.

Cela n’a jamais été aussi évident que lors du Monday Night Football de cette semaine, lorsque Dominic Calvert-Lewin d’Everton a rejoint Gary Neville et Jamie Carragher sur le punditry, portant un exquis costume deux pièces Gucci.

GETTY

David Beckham, Dominic Calvert-Lewin et Hector Bellerin… tous des fashionistas

Revenez en arrière de vingt, dix ou même cinq ans, et il y a de fortes chances que vous ayez plus de chances de voir des footballeurs arborer des jeans bootcut horribles et des vêtements mal ajustés que de prendre le dessus sur le podium.

EDGE : Des jeans bootcut de Rooney et Rio aux icônes de la mode du football. Ces stars de la Premier League sont désormais des stars du podium

Et il n’y a pas que les footballeurs qui deviennent les fils adoptifs du monde de la mode. Le géant français du Paris Saint-Germain a récemment signé un accord avec la marque Jordan de Michael Jordan, rapportant à Nike environ 200 millions d’euros par an.

Nous pensons qu’il faudra un certain temps avant de voir une collaboration Stoke City x Louis Vitton, cependant!

Regardez la vidéo (ci-dessus) pour voir comment nos footballeurs sont devenus des fashionistas.