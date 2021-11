Des jeux Blizzard comme Overwatch, WoW perd 13% des joueurs

Overwatch 2, qui a été révélé pour la première fois en 2019, a récemment été retardé.Image: Blizzard

Blizzard est dans l’oeil d’une tempête. À la suite du départ d’un chef de studio et de deux retards majeurs dans les jeux prévus, le développeur de Diablo et Overwatch saigne les joueurs dans tous les domaines, comme il l’a révélé lors d’un appel aux résultats d’Activision Blizzard hier soir. Dans l’ensemble de son portefeuille, les utilisateurs actifs mensuels du studio ont chuté de 13% en glissement annuel, pour atteindre 26 millions.

Il n’est pas exagéré de dire que Blizzard est en quelque sorte dans une phase liminale, pour des raisons évidentes. En juillet, l’État de Californie a intenté une action contre Activision, alléguant une culture profondément enracinée de harcèlement sexuel et de discrimination, avec de nombreuses réclamations directement auprès de Blizzard. Le président du studio, J. Allan Brack, a démissionné en quelques semaines et a été sommairement remplacé par les chefs de studio communs Mike Ybarra et Jen Oneal, dont cette dernière a annoncé sa démission hier. En août, à la suite du reportage de Kotaku sur la soi-disant «suite Cosby» mentionnée dans le procès initial, deux pistes créatives sur Diablo IV ont été licenciées par la société.

La diminution de la base de joueurs de Blizzard peut être attribuée à une confluence de facteurs. D’une part, sa liste de sorties a été relativement mince ces derniers temps, l’avenir ne semblant pas aussi élancé non plus. En septembre, Blizzard a sorti Diablo II: Resurrected, un remake du donjon-crawler de 2000 qui a l’air plus joli que l’original mais qui joue fondamentalement la même chose. Hier, les prochains blockbusters Diablo IV et Overwatch 2 ont été retardés de dates de sortie non spécifiées à des dates de sortie non spécifiées mais certainement plus tardives.

Le succès le plus important et le plus fiable du développeur, World of Warcraft, a également été confronté à la concurrence ces derniers mois, grâce à un petit jeu appelé New World. Bien que le MMO publié par Amazon ait publié des chiffres impressionnants, l’intérêt s’est quelque peu refroidi. Mais il est toujours assez sain, avec un nombre de joueurs simultanés à six chiffres, selon le site de suivi SteamDB.

Capture d’écran : Google/Kotaku

Au milieu de tout, l’action d’Activision Blizzard (ATVI) a chuté de plus de 10 points du jour au lendemain, la baisse la plus importante jamais vue en six mois. Cela révèle discrètement les priorités du marché, hein ?

Bien sûr, le marché boursier est tout composé et des baisses d’un jour se produisent tout le temps. C’est la tendance qui compte sur le long terme. Mais en ce moment, la tendance n’est pas au rendez-vous pour Blizzard.