Des jeux classiques à revoir sur Nintendo Switch

Si vous vous abonnez à Nintendo Switch Online, vous pouvez accéder aux applications Nintendo Entertainment System et Super Nintendo Entertainment System. Ceux-ci proposent une large sélection de différents jeux classiques des époques NES et SNES, tels que The Legend of Zelda, Super Mario Bros. 3, Donkey Kong, Double Dragon, Ice Climber, Tetris, Punch-Out, Super Mario World, The Legend de Zelda: A Link to the Past, Super Metroid, et plus encore. De plus, ces classiques ont désormais une fonctionnalité en ligne, mais vous devez avoir un abonnement Nintendo Switch Online actif. Vous pouvez obtenir cette adhésion pour trois mois ou douze mois, et vous avez la possibilité d’être individuel ou familial. Le prix ci-dessous est pour un abonnement individuel de 12 mois.

