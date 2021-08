Des jeux contenant des disquettes sont laissés dans tout San Francisco

Capture d’écran : Quête du cofondateur / Kotaku

Essayer de trouver un autre être humain avec qui passer beaucoup de temps est l’une des grandes luttes universelles. Qu’il s’agisse d’un partenaire romantique, d’un colocataire ou d’une nouvelle recrue, trouver la bonne personne peut sembler impossible. C’est pourquoi les applications de rencontres, les applications de colocation et les applications d’embauche ont proliféré dans nos vies, elles prétendent faciliter le processus de recherche d’une autre personne. Ils ont également rendu le processus beaucoup plus ennuyeux. « Ennuyeux » serait le dernier mot que j’utiliserais pour décrire la stratégie d’embauche de l’artiste numérique Danielle Baskins consistant à placer stratégiquement des disquettes, chacune comprenant un lien vers son jeu Cofounder’s Quest, à travers la ville de San Francisco.

Baskins est un artiste numérique avec une formation en théâtre immersif connu pour produire beaucoup de merde virale étrange, toutes ancrées dans une parodie des réalités du capitalisme tardif. Elle a invité des gens à des rendez-vous Tinder avec des drones portant des pulls, des fruits de marque et des masques avec votre propre visage imprimé dessus. Certains de ses shitposts sont devenus de petites entreprises.

Plus récemment cependant, et apparemment le plus authentiquement, Baskins a créé Dialup, une application mobile qui connecte deux personnes au hasard, leur donne un sujet de conversation et les laisse simplement parler. L’application est sortie de l’enfer de la quarantaine, alors que beaucoup d’entre nous désiraient une connexion humaine réelle, et a depuis été bien reçue. Cofounder’s Quest est un jeu qu’elle a conçu pour trouver un cofondateur pour la prochaine étape de ce projet particulier.

C’est relativement simple de choisir votre propre jeu d’aventure rendu unique par sa maîtrise phénoménale de l’esthétique. C’est une séquence incroyablement jolie et charmante d’options de dialogue. Le jeu vous fait parcourir quelques jours dans la vie de quelqu’un qui utilise l’application existante Dialup de Baskins et assiste à l’une de ses lectures contextuelles de tarot à distance. C’est une façon vraiment intelligente de présenter le genre de choses sur lesquelles elle aime travailler. Finalement, votre personnage charge la disquette Cofounder’s Quest qu’il a trouvée en marchant un jour, ce qui vous amène au site Web Cofounder’s Quest qui décrit clairement le travail réel et ses responsabilités.

L’ensemble de l’effort, en particulier les tweets qui montrent Baskins glissant des disquettes dans des fenêtres partiellement ouvertes, donne l’impression qu’il chevauche une ligne incroyablement mince entre une parodie de recrutement trop agressif et essayer de tout jouer, une véritable étreinte d’une idée cool et amusante, et un exemple du type exact de comportement étrange dont elle a passé sa carrière à se moquer. Autant dire que c’est profondément dans la lignée du reste de son travail.

