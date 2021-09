Des jeux Game Boy “probablement” dirigés vers Switch et Baldo nous fait questionner l’eShop

Bonjour bonjour, les nerds de Nintendo et bienvenue dans un autre récapitulatif hebdomadaire des actualités Nintendo. Il n’y a pas eu de grosses sorties de jeux la semaine dernière, mais certaines nouvelles d’initiés de l’industrie ont enthousiasmé la communauté Nintendo. Il semble que les jeux Game Boy et Game Boy Color vont probablement arriver sur Nintendo Switch Online dans un avenir proche. Les joueurs ont également connu d’horribles problèmes avec Baldo, un jeu sorti sur Nintendo Switch la semaine précédente. Cela nous montre honnêtement que l’eShop doit être davantage réglementé pour protéger à la fois les acheteurs et les développeurs. Plongeons-nous.

Les jeux Game Boy arrivent sur Nintendo Switch Online

Il y a quelques années, des dataminers comme OatmealDome sur Twitter ont examiné le code NSO et découvert quatre types d’émulateurs nommés Kachikachi, Canoe, Hiyoko et Count. Kachikachi a été identifié comme un émulateur NES Classic tandis que Canoe était un émulateur pour SNES Classic. Cela a donc laissé deux émulateurs à révéler. La question est, pour quels systèmes sont-ils des émulateurs ? À ce stade, cela pourrait être n’importe quoi, de N64 à 3DS.

Nom Type d’émulateur Kachikachi NES Classic Canoe SNES Classic Hiyoko Inconnu Nombre Inconnu

Puis, cette semaine, le podcasteur et initié connu du jeu, Nate the Hate, et son invité, MVG, ont conjecturé que Hiyoko pourrait être un émulateur Game Boy et Game Boy Color, les deux étant “une seule entité”. Cela semble avoir le plus de sens étant donné que ces systèmes étaient souvent jumelés et étaient les systèmes de jeu après la SNES. Ils ont ensuite supposé que Count pourrait être un émulateur N64 ou Game Boy Advance, mais ont souligné qu’ils étaient moins sûrs de ce que cela pourrait être.

Nintendo Life a également contacté ses sources qui ont confirmé que “les titres Game Boy Color arriveront probablement sur le service Nintendo Switch Online” très bientôt “”. Ensuite, Eurogamer a déclaré qu’ils avaient également pu confirmer les jeux Game Boy et Game Boy Color. venaient sur Switch et ont même déclaré que “d’autres plates-formes rétro sont également sur les cartes”. Donc, si tout cela est à croire, ce qui semble probable, nous pourrons jouer à des classiques portables dans un avenir proche.

Personnellement, je ne pense pas que les jeux Pokémon seront inclus dans cet émulateur potentiel.

Il y a tellement de jeux géniaux de l’ère Game Boy et Game Boy Color comme Metroid II, Super Mario Land, Golden Sun, Wario Land et bien sûr les jeux Pokémon. Apporter des aventures comme celles-ci sur Nintendo Switch permettrait à des millions de personnes de les vivre pour la première fois. Cependant, comme nous l’avons vu avec les titres NES et SNES sur NSO, plusieurs jeux plus importants ne sont pas disponibles via le service. Dans cet esprit, je pense personnellement que Pokémon Rouge, Bleu, Jaune, Or, Argent et Cristal ne seraient probablement pas dans cet émulateur possible et seraient probablement vendus séparément, voire pas du tout.

Tout ce discours me donne envie d’une Game Boy Color Classic, une console similaire à la NES Classic et à la SNES Classic sortie il y a quelques années. Heck, j’adorerais voir un N64 Classic aussi. S’il s’agissait de les mettre sous une forme physique plutôt que de les faire sur NSO, je ne sais pas ce que je préférerais. Les consoles physiques deviendraient d’incroyables objets de collection, mais un émulateur NSO pourrait alors être mis à jour au fil du temps et apporter plus de jeux au système. Les deux. La réponse est que je veux les deux.

Problèmes de lancement et d’eShop de Baldo

Beaucoup de gens, y compris moi-même, attendaient avec impatience la sortie de Baldo The Guardian Owls, un RPG d’action-aventure inspiré de Zelda de l’équipe NAPS qui utilise un style artistique similaire à celui du Studio Ghibli. Le jeu est finalement sorti vendredi dernier, mais avec une foule de bugs et de problèmes. Au point que les gens sur plusieurs plateformes ont été complètement frustrés par l’expérience. Le consensus général que j’ai vu en regardant les critiques sur Steam, Nintendo Switch et Apple Arcade est que les gens veulent vraiment aimer ce jeu en raison de son charme inhérent et espèrent une grosse mise à jour pour résoudre les problèmes de gameplay. J’aime moi-même les beaux endroits, les énigmes amusantes et les donjons divers, mais je suis tout à fait d’accord pour dire que c’est dans l’ensemble incroyablement frustrant et qu’il ne vaut pas la peine de jouer à moins qu’un gros patch ne soit publié.

Les problèmes incluent le dialogue qui ne fonctionne pas correctement, Baldo coincé dans des endroits qu’il devrait pouvoir traverser et les objets qui tombent dans le sol. Un gros problème vide même tous les objets de votre inventaire et interrompt fondamentalement le jeu. Les développeurs ont répondu sur Steam et ont déclaré: “Nous sommes conscients du bug et nous le corrigeons, cependant, bien que frustrant, cela n’affecte pas fortement le gameplay.” Compte tenu du nombre de personnes confrontées à ces problèmes, cette réponse est franchement insultante et ne promet pas une mise à jour suffisante à l’avenir.

Maintenant, cela vous fait vous demander comment un jeu aussi imparfait a-t-il pu se retrouver sur le Nintendo eShop? Malheureusement, l’eShop est connu pour contenir des tonnes de pelles et de déchets. Nintendo devrait vraiment mieux le réglementer pour éviter que des jeux glitch comme celui-ci ne soient achetables. Dans l’état actuel des choses, l’eShop n’offre pas la meilleure expérience aux joueurs et ne protège pas non plus les développeurs indépendants, dont le travail peut facilement être volé et remis en magasin par des soirées louches.

La fin pour l’instant

C’est tout ce que nous avons pour le récapitulatif des actualités Nintendo de cette semaine. J’espère que vous passez un agréable week-end et que vous pourrez jouer à un jeu préféré classique ou en découvrir un nouveau.

Si l’émulateur NSO s’avère être pour Game Boy et Game Boy Color, j’espère jouer à Super Mario Land 2: 6 Golden Coins, Duck Tales et The Legend of Zelda: Oracle of Seasons et Oracle of Ages. Que pensez-vous de l’arrivée des jeux Game Boy et Game Boy Color sur Nintendo Switch ? Quels jeux aimeriez-vous le plus voir sur l’émulateur ? Parlez-nous-en dans les commentaires ci-dessous.

Jusqu’à la prochaine fois.

Rebecca Spear