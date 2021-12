Des jeux gratuits passionnants sur PS Plus de janvier 2022 fuient et dévoilent la date

La date de révélation des jeux gratuits PS Plus de janvier 2022 est encore lointaine, mais une fuite passionnante est apparue avec des titres fantastiques pour PlayStation 4 et PS5.

L’année a été bonne pour les jeux vidéo, car nous avons reçu de nombreux nouveaux titres incroyables tels que Guardians of the Galaxy, Deathloop, Ratchet et Clank Rift Apart, Resident Evil Village, et bien d’autres. Alors que 2021 a eu sa juste part de gros frappeurs, l’année prochaine s’annonce incroyable car nous serons entourés de mastodontes tels que Horizon Forbidden West et Elden Ring dès février.

Mais, avant les mois chargés de février et de mars, Sony va, espérons-le, démarrer la nouvelle année avec des cadeaux incroyables.

Quand les jeux gratuits PS Plus de janvier 2022 seront-ils annoncés ?

La date de révélation et d’annonce des jeux gratuits PS Plus de janvier 2022 devrait être le 29 décembre.

Sony annonce toujours la programmation à venir au cours de la dernière semaine avant la sortie des cadeaux. Cela se produit généralement un mercredi, donc le 29 décembre devrait être la date de révélation car les cadeaux sortiront officiellement le 4 janvier.

En attendant l’année prochaine, vous pouvez toujours télécharger les offres actuelles de décembre de Godfall, Lego DC Supervillains et Mortal Shell. Godfall a fait l’objet de nombreuses controverses car il s’agit d’un contenu de fin de partie sans campagne, mais Lego DC Supervillains et en particulier Mortal Shell valent la peine d’être téléchargés.

De plus, si vous avez récupéré gratuitement le remake de Final Fantasy 7 en mars, vous pouvez désormais télécharger la mise à niveau PS5 sans frais supplémentaires.

PS Plus janvier 2022 fuites

Une fuite indique que les jeux gratuits PS Plus de janvier 2022 sont Dirt 5, Deep Rock Galactic et Persona 5 Strikers.

Cela vient avec l’aimable autorisation de Deallabs qui dévoile presque toujours avec précision les offres avant Sony. Ils sont une source généralement fiable, il est donc fort possible que ces informations soient correctes.

À condition que ce soit une découverte précise, ce sera un début fantastique pour la nouvelle année car Dirt 5 est un excellent jeu de course tandis que Persona 5 Strikers est une excellente continuation de l’histoire des voleurs fantômes.

Deep Rock Galactic est également un jeu de tir à la première personne coopératif très populaire avec des critiques extrêmement positives sur Steam.

Prédictions

L’une de nos prédictions avant la fuite était Dirt 5, nous espérons donc avoir raison.

Nous ne l’avons deviné que pour le titre PS5, car les jeux de nouvelle génération s’épuisent et Sony a commencé à recourir à des titres tels que Godfall. Notre autre prédiction était Stardew Valley car elle a rejoint le Xbox Game Pass en décembre, mais cela semble totalement faux.

Il n’est toujours pas officiel que les cadeaux soient Dirt 5, Deep Rock Galactic et Persona 5 Strikers, mais – si c’est vrai – ce sera la meilleure offre mensuelle PlayStation Plus depuis un certain temps.

