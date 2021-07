Des jeux où les gens gagnent et transforment le jeu ⋆ Crypto nouveaux médias

Source : Adobe/velirina

Drew Cattanach, maître de conférences en développement de jeux informatiques, Université de Westminster.

Le but ultime des jeux vidéo a toujours été de s’amuser. Que ce soit Space Invaders ou Sonic ou Red Dead Redemption, vous appuyez sur le bouton de démarrage et faites votre truc jusqu’à la fin du jeu – puis vous essuyez probablement la sueur de vos mains et recommencez.

Mais une nouvelle classe de jeux émerge où jouer est une opportunité d’investissement – et même potentiellement un moyen de gagner sa vie. Les soi-disant jeux pour gagner comme Axie Infinity et The Sandbox ont récemment explosé en popularité.

Ce qu’ils ont en commun avec de nombreux classiques précédents, c’est qu’ils incluent des écosystèmes économiques complexes. Dans le blockbuster Elite des années 1980, par exemple, les joueurs voyageaient de planète en planète, essayant d’augmenter leurs crédits en achetant et en vendant des choses comme des armes et des marchandises. Ou dans la franchise de simulation de vie Les Sims, les joueurs achètent tout, des pizzas aux maisons avec des Simoleons.

Mais dans ces jeux plus anciens, la monnaie du jeu n’avait aucune valeur dans le monde réel. Il y a également eu des jeux comme World of Warcraft où un marché gris pour l’échange d’objets et de personnages dans le jeu s’est développé autour d’eux. Mais les jeux à gagner amènent cela à un tout autre niveau. Alors, comment fonctionnent ces jeux et où vont-ils ?

Le leader de ce nouvel espace est Axie Infinity, un jeu de style Pokémo créé par le développeur vietnamien Sky Mavis. Il compte quelque 350 000 utilisateurs actifs quotidiens, dont environ 40 % aux Philippines, le Venezuela et les États-Unis étant les deux marchés suivants.

Le jeu tourne autour de jolies créatures à fourrure appelées Axies, que les joueurs élèvent, acquièrent, entraînent, utilisent pour relever des défis et se battre en ligne. Le but du jeu est d’obtenir de petites potions d’amour (SLP), qui peuvent être utilisées pour créer de nouveaux Axies qui peuvent ensuite être déployés dans le jeu.

Les SLP servent également de crypto-actifs qui peuvent être achetés et vendus sur un échange crypto. Les meilleurs joueurs gagneraient 1 500 SLP (435 USD) par jour grâce à leurs Axies, bien que le prix des SLP par rapport au dollar américain change constamment. Il a globalement augmenté depuis 2020, il y a donc un argument pour s’y accrocher – ou alternativement, vendre pendant que tout va bien.

Les axes eux-mêmes peuvent être échangés dans la vraie vie sur le marché Axie en tant que NFT (jetons non fongibles). Les NFT sont des objets de collection numériques qui existent sur des registres en ligne appelés blockchains, et sont mieux connus pour avoir récemment pris d’assaut le monde de l’art.

En plus des Axies, d’autres objets du jeu tels que des biens immobiliers, des fleurs, des barils et des lampes sont également échangeables en tant que NFT. Ceux-ci sont tous achetés et vendus à l’aide d’ethereum, qui est le deuxième plus grand crypto-actif par capitalisation boursière après le bitcoin.

Il s’agit d’une amélioration bienvenue par rapport aux prédécesseurs tels que World of Warcraft, où le commerce de l’or et des actifs du jeu avait lieu sur des sites d’enchères non affiliés. En introduisant un marché dédié, des NFT et une blockchain, le commerce autour d’Axie Infinity et de jeux similaires est plus sécurisé et signifie que les joueurs possèdent réellement les éléments en question.

Pour commencer sur Axie Infinity, les joueurs doivent acheter (ou emprunter) trois Axies. Ils sont disponibles à partir de 190 USD, bien que le

la moyenne actuelle est d’environ 350 USD, et les Axies de niveau supérieur, rares ou mystiques peuvent se vendre beaucoup plus.

L’Axie le plus cher de tous les temps, un triple mystique appelé Angel, s’est vendu pour 300 ETH fin 2020, soit environ 120 000 USD à l’époque et plus de 620 000 maintenant. Pendant ce temps, une partie de l’immobilier dans le jeu s’est vendue à 1,5 million de dollars plus tôt en 2021. Les volumes de transactions mensuels pour tous les NFT Axie Infinity s’élèvent actuellement à 170 millions de dollars.

Enfin, il existe un autre cryptoasset associé à ce jeu appelé le fragment Axie Infinity (AXS). Les investisseurs dans AXS ont un vote dans la gouvernance de l’écosystème du jeu et peuvent également l’utiliser pour obtenir une part de la trésorerie de la communauté. AXS a également connu une augmentation impressionnante récemment, environ six fois plus élevée ces dernières semaines. C’est le plus grand crypto-actif de jeu sur le marché.

Outre Axie Infinity, CryptoKitties est un autre jeu à gagner qui a accumulé un nombre important d’adeptes. Dans ce jeu, les joueurs achètent, élèvent et échangent des chats numériques en utilisant Ethereum. Encore une fois, ces chats sont des NFT, qui génèrent de la richesse non seulement pour les développeurs mais aussi pour la communauté des joueurs. Le CryptoKitty le plus cher vendu à ce jour, qui s’appelait Dragon, s’est vendu à 600 ETH (environ 170 000 USD à l’époque et 1,2 million USD aujourd’hui).

En plus de générer des revenus réels pour les joueurs, les jeux à gagner créent également des communautés où les joueurs et les créateurs peuvent se rencontrer, partager leur sagesse et conclure des accords les uns avec les autres. Un bon exemple est The Sandbox, un jeu du même genre que Minecraft où les joueurs construisent des choses et échangent avec eux en tant que NFT.

Cette économie discrète est tirée par son propre cryptoasset, SAND. Une façon de faire du SAND consiste à vendre des parcelles d’immobilier numérique connues sous le nom de LAND, que les joueurs peuvent acheter pour leur vitrine afin de partager leurs expériences avec les visiteurs du monde entier. Rien qu’en février, le jeu a annoncé qu’un record de 2 352 parcelles de terrain avait été vendu pour un montant combiné de 2,8 millions de dollars.

Avec un tel intérêt, les grandes marques voient le potentiel de prendre une part de ce métavers en pleine expansion. Par exemple, The Walking Dead ouvrira bientôt ses portes sur la plate-forme, permettant aux joueurs d’entrer dans un monde zombie au sein du jeu, dans ce que Sandbox dit être un pas vers un “parc d’attraction virtuel”. Des marques comme celles-ci sont vraisemblablement susceptibles d’attirer un public plus large sur la plate-forme.

Maintenant que des jeux comme ceux-ci sont possibles, il semble probable qu’ils soient là pour rester. De nombreux jeux ont soutenu les communautés en ligne dans le passé, mais en ajoutant la possibilité de réaliser des gains financiers, les jeux de jeu pour gagner conduiront potentiellement à des communautés encore plus prospères à l’avenir. Si ce coin du jeu est nouveau pour vous, il est temps de commencer à regarder de près.

Cet article est republié à partir de The Conversation sous une licence Creative Commons. Lire l’article original.

