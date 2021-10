Des jouets non sexistes en Californie ? | Ligne électrique

Un nombre remarquablement élevé de lois sont promulguées non pas parce qu’elles feront du bien, mais pour leur valeur symbolique, surtout lorsqu’une telle valeur est fortement perçue par une circonscription d’un parti ou de l’autre. C’est, à mon avis, l’un des nombreux signes de la décadence de notre démocratie.

Un exemple en est la loi tant vantée, qui vient d’être adoptée en Californie, qui a été décrite comme exigeant une commercialisation non sexiste des jouets. Axios propose un résumé utile de la couverture sous le titre «La Californie impose des allées de jouets neutres en termes de genre pour les grands détaillants». (Liens omis.)

Le gouverneur de Californie Gavin Newsom a promulgué samedi un projet de loi obligeant les grands détaillants à fournir des sections de jouets non sexistes, selon le Los Angeles Times. Pourquoi est-ce important: La Californie est le premier État à adopter une telle loi. Les défenseurs des LGBTQ ont souligné que les méthodes de marketing utilisant des teintes roses et bleues « font pression sur les enfants pour qu’ils se conforment aux stéréotypes de genre », note AP. * La Fédération des consommateurs de Californie a soutenu la loi, déclarant : « Le fait de garder séparés des articles similaires qui sont traditionnellement commercialisés soit pour les filles soit pour les garçons rend plus difficile pour le consommateur de comparer les produits et implique à tort que leur utilisation par un sexe est inappropriée, », rapporte le Sacramento Bee. Des détails: Le projet de loi, qui entrera en vigueur en 2024, a surmonté l’opposition des républicains et des groupes conservateurs, qui ont déclaré qu’il s’agissait d’un abus du gouvernement.

Mais si vous lisez réellement le texte du projet de loi, il n’a pratiquement aucun sens. Il oblige les détaillants qui vendent des jouets et qui emploient plus de 500 Californiens à « maintenir une section ou une zone non sexiste, à étiqueter à la discrétion du détaillant, dans laquelle une sélection raisonnable d’articles et de jouets pour enfants qu’il vend doit être affiché…. »

C’est ça. La zone « neutre en termes de genre », qui peut être étiquetée de n’importe quelle manière – par exemple, « jouets » – devrait avoir une « sélection raisonnable » de produits. La grande majorité des produits du magasin peuvent alors être séparés en « jouets pour garçons » et « jouets pour filles », bien que ce ne soit généralement pas ainsi que les magasins fassent les choses de nos jours. Et que se passe-t-il si une chaîne de vente au détail ne parvient pas à respecter cette barre extrêmement basse ? Il peut être condamné à une amende de 250 $.

C’est le genre d’activité législative qui n’a d’autre but que de générer des titres qui seront acclamés par sa propre équipe, tout en étant peut-être dénoncés par l’opposition. Les législatures devraient avoir mieux à faire, mais dans l’environnement politique dégradé d’aujourd’hui, le symbolisme est primordial.