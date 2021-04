Des joueurs de haut niveau comme Kylian Mbappe ne rejoindraient pas les Rangers ou le Celtic en Super League britannique

Les joueurs de haut niveau ne rejoindraient PAS les Rangers ou le Celtic dans la rumeur de la Super League britannique, selon Andy Goldstein.

L’animateur de talkSPORT est catégorique: la plupart des grandes stars du football veulent jouer à Londres.

Le Celtic et les Rangers sont de loin les plus grandes équipes d’Écosse

Des rapports affirment qu’une réforme de la Premier League pourrait voir les deux géants de Old Firm jouer dans une Super League britannique.

Cela stimulerait les poursuites des Rangers et du Celtic, cependant, Goldstein insiste sur le fait qu’ils ne seraient toujours pas en mesure d’attirer des joueurs de classe mondiale.

Il a déclaré à talkSPORT: «Qu’est-ce qui fait penser les fans des Rangers ou du Celtic simplement parce qu’ils jouent au football de Premier League, une superstar sera attirée par ces clubs?

«Vous devez encore vivre en Écosse. Si vous regardez principalement, Londres est l’endroit où vont toutes les grandes stars.

«Si vous regardez les clubs basés plus au nord que Manchester et Liverpool, pour le bien de l’argumentation Newcastle et Sunderland, plus vous allez vers le nord, plus il est difficile d’attirer des joueurs de renom.

«Tout simplement parce que les Rangers et le Celtic ont de l’argent… si un grand joueur comme Kylian Mbappe devient disponible, vous avez le choix de vivre en Écosse. [or London].

Les Rangers de Gerrard pourraient-ils rivaliser avec Man United et Liverpool en Premier League

“Ce n’est pas parce qu’ils joueront au football de Premier League que cela n’a aucun rapport avec leur réussite ou non.”

Les Rangers ont remporté le titre de Premiership écossais pour la première fois en 10 ans cette saison alors que le Celtic s’effondrait sous Neil Lennon, qui a finalement démissionné de son rôle de manager en février.

L’ancien milieu de terrain de Tottenham Jamie O’Hara pense que le Gers prospérerait en Super League britannique, tandis que le Celtic serait relégué.

Il a déclaré à talkSPORT: «Pour le moment, s’ils étaient recrutés demain, je pense que les Rangers survivraient, ils resteraient debout.

«Si vous les mettez en Premier League maintenant, je pense que les Rangers resteraient avec Steven Gerrard aux commandes. Ils ont eu une excellente saison.

«Le Celtic s’effondrerait, je les mettrais en relégation.»