Des joueurs de la LCF se battent avec un fan qui leur aurait craché de la bière

Un match de la Ligue canadienne de football (LCF) a traité d’une situation horrible à la fin du match. Les Argos de Toronto ont affronté les Tiger-Cats de Hamilton lors de la finale de la division Est. Et après le match, quelques joueurs d’Argos se sont frayés un chemin dans la foule et ont commencé à se battre avec un fan des Tiger-Cats qui aurait craché de la bière au visage d’un joueur.

Le demi défensif d’Argos Chris Edwards a été celui qui a été vu se battre avec le fan, ce qui a amené les membres du personnel d’Argos à se battre avec les fans avant de se diriger vers les vestiaires. Selon TMZ Sports, certains avaient ainsi renversé des boissons sur les joueurs provoquant l’affrontement initial. La police de Toronto a publié une déclaration sur l’altercation.

REGARDER : Les choses se sont envenimées au Toronto Argos VS. Un match des Tiger Cats de Hamilton plus tôt après qu’un fan des Ticats aurait craché sa bière au visage d’un joueur. pic.twitter.com/PPTjzukmAG – 6ixBuzzTV (@6ixbuzztv) 6 décembre 2021

« À la fin du match, deux hommes auraient sauté une barricade et auraient tenté de se battre avec des joueurs », lit-on dans le communiqué via Matthew Scianitti de TSN. « Les agents et la sécurité sont rapidement intervenus et les deux hommes auraient agressé le personnel et la police.

Lundi, la LCF a déclaré qu’elle enquêterait sur la situation. »Nous sommes conscients de la situation et nous la révisons. Nous ne commenterons pas davantage pour le moment », a déclaré un porte-parole de la LCF dans un courriel à CBC News, selon Yahoo Sports. Les Argos ont perdu contre les Tiger-Cats qui joueront ensuite la Coupe Grey. Toronto a déclaré à CBC News que l’équipe menait sa propre enquête.

Vidéo complète 2/2

La seule chose que nous savons avec certitude, c’est que la sécurité de BMO a perdu le contrôle de la situation. pic.twitter.com/dV4WOp7Lxj – Nous voulons la coupe (@ticatsroar) 6 décembre 2021

« Les Argonauts de Toronto, en collaboration avec la sécurité de la MLSE, le bureau de la ligue de la LCF et la police locale, enquêtent sur un incident d’après-match impliquant le personnel de l’équipe et des partisans en visite », a écrit l’équipe. « Le club publiera une déclaration une fois l’enquête terminée et les résultats déterminés. »

« Quand vous regardez la passion qui est impliquée et l’énergie qui régnait dans le stade, ces choses arrivent souvent par passion … passion pour votre équipe, soutenir votre équipe », a déclaré le directeur général d’Argos, Michael « Pinball » Clemons. « Je pense qu’il est préférable que, vous savez, les professionnels impliqués dans cela nous donnent des réponses plus concrètes. » Les Argos ont terminé la saison avec une fiche de 9-5. La LCF a repris le jeu cette année après avoir annulé la saison 2020 en raison de la pandémie de COVID-19.