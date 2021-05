Des joueurs que vous ne connaissiez pas avaient traversé les Lakers

Mitch Richmond (2001-02): 4,1 points, 1,5 rebonds et 0,9 passes décisives

Star des Warriors and Kings, Michael Jordan ne voulait pas le voir dans la peinture à cause de son talent spectaculaire. L’une des références des années 90, il lui manquait une bague qu’il a trouvée dans les Lakers. Il a joué 64 matchs, seulement 2 partants, et a à peine joué un rôle de premier plan dans les séries éliminatoires. Bien sûr, Phil Jackson a rendu son hommage particulier lors du quatrième match de la finale, contre les Nets. Richmond est sorti, a marqué un panier et a remporté la bague promise. Il a annoncé sa retraite juste après, à près de 37 ans.