Des joueurs rejetés par la NBA qui cherchent à réussir en Europe

Mike James

C’est un classique en Europe, oui, mais il a quand même l’option NBA d’un soupir. Et là, il est plus valorisé qu’ici, surtout depuis quelque temps maintenant. Cette ancienne équipe d’équipes comme le Panathinaikos ou la Baskonia a connu l’étape la plus difficile de sa carrière au CSKA : il est venu rebondir de Milan en raison de problèmes de discipline et à Moscou l’entraîneur, Dimitris Itoudis, l’a indéfiniment séparé de l’équipe alors qu’il était le top. buteur de l’Euroligue, une reconnaissance qui a fini par prendre en moyenne. Les Nets l’ont réclamé il y a quelques mois, avec les problèmes physiques que Harden traversait et qui affecteraient également Irving à la fin, pour améliorer les performances du meneur, jouant à des moments importants, mais la saison s’est terminée et ils ne l’ont pas fait. le renouveler. En été, il a essayé avec, entre autres, les Lakers, mais le pari n’est pas sorti non plus. Le contrat avec le CSKA a été suspendu mais pas résilié après son départ en NBA, il a donc été réactivé à son retour. Il est venu s’entraîner et jouer avec l’équipe junior, il n’a pas été autorisé à revenir dans l’équipe principale. Il a trouvé une issue, aller à Monaco, mais nous sommes, et pas à cause de la taille du pays, devant une affaire dans laquelle son talent reste petit à la place. Il est dans sa maturité physique et peut aller en NBA à tout moment.