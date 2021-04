Des journalistes attaquent le chef de la police à Minneapolis, paniquent pour lui en appelant les émeutiers – RedState ⋆ .

Hier, Daunte Wright a été tué lors d’une altercation avec la police dans la région de Minneapolis. Wright était arrêté pour un mandat antérieur lorsqu’il s’est libéré et a tenté de s’enfuir dans le véhicule dans lequel il se trouvait. À ce moment-là, un policier a déchargé son arme à feu, pensant apparemment qu’il s’agissait d’un taser. Vous pouvez voir les images de bodycam ci-dessous.

GRAPHIQUE D’AVERTISSEMENT La police de Brooklyn Center, MN publie des images de la caméra corporelle des moments qui ont conduit à la mort de Daunte Wright, 20 ans pic.twitter.com/Ig9CKQaBN0 – Daily Caller (@DailyCaller) 12 avril 2021

De toute évidence, la situation était tendue et des erreurs étaient commises si le tireur prenait son arme pour son taser. Il peut ou non examiner des accusations criminelles pour ce qui semble avoir été une fusillade accidentelle.

Ce qui est clair, cependant, c’est que cette fusillade n’a pas suivi un récit mythique sur le racisme systémique ou les flics chassant les Noirs. Ainsi, tout le redressement qui a eu lieu la nuit dernière était totalement injustifié (non pas qu’il ne serait jamais justifié, mais vous comprenez le point). Plusieurs entreprises ont été pillées et détruites. Un policier a été frappé à la tête avec une brique et s’est retrouvé à l’hôpital.

Malgré les nombreuses vidéos montrant les émeutes, les journalistes locaux ont été vraiment en colère contre le chef de la police aujourd’hui lorsqu’il en a parlé. Voici un peu de l’échange ridicule.

CHEF GANNON: «J’étais au centre de la manifestation, de l’émeute.» QUESTIONNAIRES: “Ne faites pas ça … Il n’y a pas eu d’émeute.” CHEF GANNON: «Il y avait… Les officiers étaient bombardés de boîtes de boissons gazeuses congelées, bombardés de blocs de béton… un officier a été touché à la tête avec une brique» pic.twitter.com/MxjPoQqMiE – Daily Caller (@DailyCaller) 12 avril 2021

Le chef a été interrogé sur ce qui s’est passé avec la dispersion de la foule. Il a noté à juste titre que la manifestation était devenue violente et que cela nécessitait l’utilisation de gaz lacrymogène. Mais les journalistes dans la salle (qui ne sont pas identifiés ici) ne l’avaient pas. Ils ont craqué, en disant «il n’y a pas eu d’émeute» alors qu’il y avait clairement une émeute. Plus tard, le chef a été interrogé sur la protection des manifestants pacifiques. Il a promis qu’il ferait cela et un autre journaliste a sifflé qu’il ne l’avait pas fait la nuit dernière.

Il n’y a pas de victoire avec ces gens. RedState a publié plusieurs vidéos de ce qui s’est passé après le tournage. Ce n’était pas pacifique et la police avait le droit de renvoyer tout le monde à la maison. Lorsque la foule a refusé de partir, a commencé à détruire des biens et a commencé à attaquer les agents, l’utilisation de gaz lacrymogène et d’autres méthodes est entrée en jeu et s’est justifiée.

Mais c’est le genre de stupeur délirante dans laquelle opère la presse de gauche dans ce pays. Ils considèrent la construction narrative comme plus importante que la révélation de la vérité. C’est un problème, et le fait que de nombreux journalistes se sont transformés en militants à part entière, jusqu’à nier que des émeutes se sont produites alors que cela s’est produit clairement, montre à quel point les médias d’information ont actuellement peu de crédibilité.

Nous découvrirons finalement exactement quelle est la prochaine étape dans ce cas. Ce qui est évident, cependant, c’est que le récit du BLM sur la fusillade d’un policier raciste était faux, que les émeutes n’auraient jamais dû se produire et que les journalistes ne parviennent pas à inventer leurs propres faits.