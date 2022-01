Des journalistes de premier plan déconcertés par le remplacement de Ralf Rangnick par Mason Greenwood – Man United News And Transfer News

Des huées ont retenti hier soir lorsque le manager par intérim de Manchester United, Ralf Rangnick, a remplacé Mason Greenwood à l’heure de la défaite 0-1 à domicile contre les Wolves.

Cela semblait une décision étrange lorsque l’équipe poursuivait le match et que Greenwood avait été l’un des meilleurs joueurs de United.

Lorsqu’on lui a demandé après le match pourquoi il avait sacrifié le joueur de 20 ans, Rangnick a expliqué :

‘La question était est-ce que j’enlève Mason ou dois-je enlever Edi[son Cavani].

« Nous avons décidé de garder Edi comme le plus offensif, le plus » attaquant « des deux et de retirer Mason.

« Nous savons à quel point les fans aiment Mason mais, jusque-là, ses efforts et ses performances n’étaient pas exceptionnels, mais au moins il était l’un des meilleurs joueurs. »

« Mason était bon mais j’ai dû retirer quelqu’un. »

Mais cette explication pose plus de questions qu’elle n’apporte de réponses. Pourquoi n’était-ce qu’un choix entre Cavani et Greenwood ? Pourquoi pas Ronaldo ou Jadon Sancho, dont aucun n’avait aussi bien performé que le diplômé de l’académie ?

Adam Crafton de l’Athletic a noté qu' »il était difficile de résister à la conclusion que Rangnick avait épargné l’humiliation à des noms plus célèbres ».

Henry Winter du Times a accepté, affirmant que « Ronaldo a eu la chance de ne pas être traîné à l’heure, lorsque Rangnick a inexplicablement retiré Mason Greenwood, déclenchant des huées de Stretford End. »

Il n’y avait également aucun doute dans l’esprit de Jason Burt du Telegraph que c’était le mauvais choix.

« Il était curieux que le premier changement de Rangnick ait été de retirer Mason Greenwood qui avait été l’artiste le plus vivant dans un domaine certes moribond », a-t-il déclaré.

Mark Critchley de The Independent a concédé que « quelque chose devait changer », avant d’ajouter « … que quelque chose n’était pas Greenwood, mais Rangnick a remplacé l’étincelle la plus brillante de United à l’heure ».

Et faisant table rase des reportages du journal grand format, Jamie Jackson du Guardian a confirmé: «Seules les poussées de rapière de Greenwood semblaient offrir à la tenue insipide de la maison une chance de ce qui serait une frappe de choc, mais quand Fernandes est arrivé, c’était le jeune anglais qui était devenu accro. .

« Cela a provoqué des huées et le processus de réflexion de Rangnick a déconcerté – Sancho avait été beaucoup moins efficace. »

Greenwood a souvent été le premier à être remplacé par Ole Gunnar Solskjaer, mais le Norvégien expliquerait qu’il ne voulait pas surjouer un adolescent qui devait encore se remplir physiquement.

Si cela reste un problème pour Rangnick, il ne l’a pas invoqué comme raison dans les interviews d’après-match.

La décision d’engager Bruno Fernandes était la bonne. United avait besoin d’une étincelle créative pour trouver un but, et cela a presque fonctionné. Mais sacrifier (la seule) une étincelle créative pour en susciter une autre est une décision que les journalistes et les fans ont du mal à comprendre.