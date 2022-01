Des journalistes de premier plan s’entendent sur les problèmes de Man United après une défaite humiliante contre Wolverhampton Wanderers – Man United News And Transfer News

Certains des meilleurs écrivains britanniques sur le football ont identifié ce qui n’allait pas pour Manchester United hier soir alors qu’ils s’effondraient face à une horrible défaite 1-0 contre les Wolves à Old Trafford.

Tout d’abord, la mauvaise forme, la cohésion et le rythme de travail des joueurs étaient une plainte commune des journaux.

Le commentaire de Luke Shaw dans son interview d’après-match selon lequel « Je ne pensais pas que nous étions tous là ensemble » a été repris dans de nombreux rapports d’après-match.

Par exemple, Adam Crafton de . a écrit que « la majorité des joueurs de l’équipe de United sont soit individuellement hors de forme, soit, dans plusieurs cas, impliqués contractuellement dans des situations personnelles complexes ».

Jason Burt, du Telegraph, a déclaré: « Phil Jones a fait sa première apparition depuis près de deux ans et s’est assez bien comporté, mais ses coéquipiers ont agi comme s’ils n’avaient pas non plus botté un ballon en compétition pendant cette période. C’était une bande d’étrangers frustrés et boudeurs.

De nombreux journalistes ont offert une certaine défense aux joueurs, arguant que le patron par intérim Ralf Rangnick n’a pas encore réussi à mettre en place un système clair.

Crafton, encore une fois, déclare : « Il est surprenant … qu’un homme qui semblait posséder une identité distincte soit devenu si agité si rapidement, à la fois avec le système et le personnel de son équipe.

«Sa formation préférée semblait initialement être un 4-2-2-2 étroit. Pourtant, contre Burnley et les Wolves, le système a semblé modifier le rôle des deux joueurs en position de n ° 10. Greenwood et Jadon Sancho ont plutôt fonctionné comme des ailiers conventionnels, serrant parfois la ligne de touche.

« La largeur de United, combinée à deux fronts statiques d’Edinson Cavani et Cristiano Ronaldo, a laissé la paire de milieu de terrain central de United composée de Scott McTominay et Nemanja Matic étirée sans le ballon.

« En possession, McTominay et Matic n’ont tout simplement pas la qualité pour faire progresser le ballon sur le terrain avec précision et rapidité.

« La force de frappe à deux semble également nier Fernandes, le joueur le plus talentueux du club, qui opère le plus efficacement en tant que milieu de terrain offensif central.

«À la mi-temps, Rangnick a fait des ajustements une fois de plus, cette fois en abandonnant complètement un dos quatre et en modifiant le système pour jouer une défense à trois.

« Rangnick bricole non seulement ses systèmes mais aussi son personnel. »

Henry Winter du Times a fait une observation similaire en déclarant: « Les joueurs de United ne semblent pas non plus comprendre le système 4-2-2-2 de Ralf Rangnick et avaient l’air mieux quand un vrai n ° 10 est arrivé à Bruno Fernandes. »

Jamie Jackson du Guardian estime également que Rangnick n’a pas encore tenu sa grande promesse, affirmant que « le parrain du pressing » semble, curieusement, avoir évité son mode bien-aimé de fermeture intensive.

« Deuxièmement, le 4-2-2-2 auquel il adhère est devenu sans but et difforme. »

Il y avait deux autres thèmes principaux qui se sont répercutés dans la plupart des meilleurs reportages d’après-match : le langage corporel et l’impact de Cristiano Ronaldo et la décision bizarre de remplacer Mason Greenwood à l’heure de jeu.

Ce que les médias ont dit sur ces sujets peut être vu plus en détail en cliquant sur les liens ci-dessus.

Il est certainement difficile de déterminer ce qui ne va pas chez United lorsque deux managers aussi différents que la craie et le fromage dans leur personnalité et leur style de gestion semblent n’avoir aucun effet sur ce qui se passe sur le terrain.

Rangnick, bien sûr, a besoin de temps et il se peut simplement qu’il n’ait pas encore été en mesure de remédier au manque systémique de croyance, de concentration, de confiance et/ou d’effort qui s’est enraciné à l’époque d’Ole Gunnar Solskjaer.