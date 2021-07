in

Juste au moment où vous pensiez qu’Ivanka pourrait échapper à toute sorte d’implication dans le scandale russe, le New York Times a fait exploser une histoire.

Dans le cadre de l’enquête fédérale, la Trump Organization a dû remettre un lot de courriels dans le cadre de l’enquête en cours sur l’ingérence dans l’élection présidentielle de 2016.

Dans des courriels obtenus par le New York Times, Felix Sater a écrit à l’ancien avocat de Donald Trump, Michael Cohen, concernant la construction d’une « Trump Tower » à Moscou, en disant : « Je ferai participer Poutine à ce programme et nous ferons élire Donald.

Alors que le nom de Felix Sater devient de plus en plus reconnaissable auprès du public, on se demande s’il s’avérera être le nadir de la présidence de Trump.

Malgré les tentatives répétées de Trump de nier toute connaissance de Sater – bien que Felix Sater ait aidé à financer le projet Trump SoHo tant décrié et ait occupé un bureau à Trump Tower – il ne s’éloignera pas de l’air du temps.

En plus de déclarer que d’une manière ou d’une autre Vladimir Poutine serait responsable de l’installation de Donald Trump comme président, les e-mails du New York Times montrent également Sater proclamant : [sic] chaise privée à son bureau et bureau au Kremlin.

Sater a poursuivi: «S’il le dit, nous possédons cette élection. L’adversaire le plus difficile des Amériques est d’accord pour dire que Donald est un bon gars pour négocier.

C’est la première fois qu’Ivanka Trump est directement mêlée à la mêlée.

Elle maintient qu’elle n’a jamais rencontré Vladimir Poutine et qu’elle n’a jamais visité le Kremlin que dans le cadre d’une visite de la Place Rouge.

Ivanka Trump prétend ne pas se souvenir si elle s’est assise dans le fauteuil de Poutine pendant la tournée, bien qu’elle ait admis que c’était possible.

Ivanka Trump a cependant pris des vacances avec sa vieille amie Wendy Deng en août 2016. Deng est l’ex-épouse de Rupert Murdoch et l’actuelle petite amie de… Vladimir Poutine.

