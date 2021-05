Des journalistes indignés par le rapport Chris Cuomo ont conseillé le frère Andrew sur les scandales ⋆ .

Ancre CNN Chris Cuomo fait l’objet de critiques jeudi pour sa collaboration avec son frère Andrew Cuomo et le personnel sur la manière de répondre aux allégations de harcèlement sexuel formulées contre le gouverneur au cours des derniers mois.

«Cuomo, l’une des plus grandes stars du réseau, a rejoint une série de conférences téléphoniques qui comprenait le principal assistant du gouverneur démocrate, son équipe de communication, des avocats et un certain nombre de conseillers extérieurs, selon les personnes proches des conversations, qui ont parlé de la condition. d’anonymat pour décrire les séances privées », selon le Washington Post Josh Dawsey et Sarah Ellison a rapporté jeudi.

Peu de temps après la publication du rapport, certains journalistes sur les réseaux sociaux ont soit appelé à l’éviction de Cuomo, soit se sont déclarés surpris que cela ne se soit pas déjà produit.

L’histoire de Chris Cuomo est une histoire de pouvoir. Tout membre du personnel de niveau subalterne qui opterait pour un conseiller politique verrait son poste suspendu ou disparu. C’est aussi une histoire de distinctions éditoriales. Chez Fox, les animateurs conseillaient si souvent Trump que cela devenait son propre genre d’histoire. – Sam Stein (@samstein) 20 mai 2021

si la plupart des journalistes faisaient ce que Chris Cuomo a fait, nos ânes seraient dehors et nous aurions honte de ne jamais revenir. CNN protège Cuomo. https://t.co/m2txxkOfxl – gene park (@GenePark) 20 mai 2021

Je veux dire, comment lui permettez-vous de continuer à animer une émission à ce stade? Et si vous le faites, comment une femme qui a été victime de harcèlement et d’agression sexuelle pense-t-elle même à participer à cette émission? Https: //t.co/bavpWiZg9p – Justin Baragona (@justinbaragona) 20 mai 2021

Combien de journalistes non éthiques pourraient embaucher CNN avec le salaire de 6 000 000 $ / an de Chris Cuomo? Ce serait une infraction licenciable dans de nombreuses salles de rédaction. https://t.co/gF4aGH2Ya7 – Andrew Feinberg (@AndrewFeinberg) 20 mai 2021

Heya @brianstelter @Oliverdarcy – voici une histoire médiatique amusante à couvrir. https://t.co/hE5acF4G8I – Stephen L. Miller (@redsteeze) 20 mai 2021

Il semble assez certain que si un employé de CNN de niveau inférieur avait fait cela, il serait licencié https://t.co/sx02Ae1pmH – Amanda Terkel (@aterkel) 20 mai 2021

«Le réseau a déclaré que Cuomo ne serait pas discipliné.» Il devrait se faire virer pour ça. Ce n’est pas une erreur innocente. Il ne pense pas que les règles ordinaires s’appliquent à lui. https://t.co/WxOX5SPXUj – Dan Froomkin / PressWatchers.org (@froomkin) 20 mai 2021

Penser à ce qui arriverait à ma carrière si je faisais quelque chose comme celui-ci, même à distance https://t.co/EMhY22PCqT – Sam Karlin (@samkarlin) 20 mai 2021

ne peut pas arrêter de penser à la façon dont Chris Cuomo est payé des millions et peut violer de manière flagrante l’éthique journalistique sans conséquence alors que des milliers de journalistes honnêtes et travailleurs se font licencier https://t.co/fOpQne8bbw – Christopher Mathias (@letsgomathias) 20 mai 2021

pour être juste, comment pourriez-vous discipliner un gars pour avoir clairement violé l’éthique journalistique lorsque vous l’avez encouragé à le faire l’année dernière https://t.co/QifCwYn8sr – édition légendaire mon ami andy ™ (@andylevy) 20 mai 2021

Il y a eu de nombreuses autres réactions similaires parmi les membres des médias et ceux qui écrivent sur les médias.

