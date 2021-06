Des journalistes «menacent les gens» pour qu’ils mentent à son sujet .

Des journalistes de Mother Jones et du Daily Beast ont contacté et prétendument menacé des personnes qui connaissent ou ont rencontré le représentant Matt Gaetz (R-Fla.) dans le but d’obtenir la confirmation des accusations sauvages portées contre lui, a accusé le membre du Congrès dans une interview mardi.

“[T]maintes et maintes fois, ce qu’un journaliste fera, c’est contacter quelqu’un avec qui j’ai peut-être eu une relation, peut-être avec qui je n’ai eu aucune relation, peut-être que je n’ai été dans la même pièce qu’une seule fois », a déclaré Gaetz. le podcast de John Solomon Reports. « Mais ils diront à une personne : « Vous savez, écoutez, nous allons écrire votre nom dans une histoire qui aura le trafic sexuel et Matt Gaetz en gros titre, à moins que vous ne nous fournissiez de mauvaises informations, une conduite embarrassante à propos de Gaetz. Et si vous faites cela, alors votre nom sera protégé, votre réputation sera protégée.’

“Et donc j’ai maintenant vu par écrit que cela se passait réellement, où un journaliste du Daily Beast, vous savez, a écrit à quelqu’un et a dit:” Vous savez, je sais que vous étiez à une fonction politique avec Matt Gaetz en Floride. Et si vous, vous savez, avez quelque chose à dire sur lui, eh bien, nous retirerons votre nom, sinon, nous vous salirons.

“Cela me frappe vraiment”, a poursuivi Gaetz, “à quel point il n’y a plus de frontière entre le plaidoyer et le journalisme. Vous savez, nous voulions croire qu’il y avait une sorte de, vous savez, du journalisme d’opinion, et puis il y avait du journalisme factuel. Et puis il y a des gens qui vont à juste titre exercer leurs droits du premier amendement pour participer à un plaidoyer direct.

« Mais maintenant, ce que vous avez, ce sont des gens qui portent l’imprimatur d’entités médiatiques grand public, vous savez, comme CNN, comme le New York Times, comme le Washington Post, et ils ne sont pas vraiment là pour collecter les faits et les montrer au public. les gens, ils sont là pour obtenir un résultat particulier.

Le journaliste Matthew Phelan a contacté une jeune femme du district de Gaetz et un ancien membre du corps législatif de l’État de Floride au sujet d’allégations contre Gaetz pour une mission indépendante de Mother Jones.

La jeune femme a envoyé à Phelan un e-mail récapitulant leur conversation plus tôt le même jour, affirmant qu’elle n’avait “jamais été harcelée par Matt Gaetz … Toute interaction avec lui ou son bureau a toujours été respectueuse et gentille. Vous avez déclaré que quelqu’un vous avait dit que j’avais reçu une sorte de menace de mort et que ce n’était qu’une fausse accusation.

Phelan a répondu à son e-mail: “Pour être franc, je ne veux pas trop vous incliner la main ici, mais je pense que vous allez vouloir réviser cette réponse, ou peut-être juste passer un peu de temps à vous rafraîchir un peu la mémoire Suite. Mais, il est temps de mettre cela en ordre. J’ai hâte de revenir avec vous plus près de l’heure de la publication.

Gaetz a répondu à cet échange en disant : « Malheureusement, j’ai eu des expériences qui ont montré la malhonnêteté de la presse, mais je déteste quand cela s’adresse aux gens ordinaires. Cette personne en particulier n’était pas un de mes employés. Elle était membre du personnel, je crois en la [Florida] législature de l’État après que j’avais déjà quitté la législature de l’État. Mais je pense que c’est quelqu’un… J’ai peut-être rencontré une fois ou deux lors d’un événement politique en Floride, mais certainement pas quelqu’un avec qui j’ai été étroitement associé. Et la voici en train de dire à un journaliste : ‘Ce que vous avez entendu sur moi est faux. Ma relation, vous savez, toute interaction que j’ai eue avec le membre du Congrès Gaetz ou son équipe a été appropriée. Et puis littéralement, le journaliste revient et dit essentiellement : « Si vous ne changez pas votre histoire, vous regretterez de ne pas l’avoir changé.

Phelan, qui s’identifie dans sa biographie sur Twitter comme un « type journaliste », a également laissé un message vocal à un ancien membre du personnel, disant qu’il suivait des histoires selon lesquelles Gaetz était « secrètement bisexuel » et « se fréquentant occasionnellement des hommes ». Phelan a accusé Gaetz d’avoir “potentiellement tué quelqu’un accidentellement” alors qu’il était étudiant de premier cycle à la Florida State University et de “conspirer avec son père et d’autres personnes pour déplacer le corps à Jacksonville”. Il a également évoqué « une poignée de sex tapes qui ont été utilisées pour faire chanter [Gaetz] remontant à ses années de collège » et a demandé à l’ancien membre du personnel s’il avait connaissance de ces accusations.

Phelan a ensuite envoyé un texto à l’ancien membre du personnel quelques jours plus tard : « J’espère juste que vous êtes plus coopératif avec le FDLE et le FBI lorsque je leur remettrai tout ce que j’ai après la publication de cet article. En tant que membre du personnel rémunéré de Matt Gaetz, les aider à garder cette histoire silencieuse est un excellent moyen d’attraper des accusations dans une enquête de complot criminel plus large. »

Pendant ce temps, un journaliste du Daily Beast, Jose Pagliery, a envoyé un texto à une femme qui est une bonne amie de Gaetz : « Je comprends que Megan Zalonka a apporté de la cocaïne dans la chambre d’hôtel de Matt après le dîner Lincoln en octobre 2019. Je fais une histoire sur elle. Si vous m’appelez et confirmez, je n’utiliserai pas votre nom. Vous étiez là, et j’ai vu une photo.

Après avoir expliqué comment un ancien membre du personnel a été visité par le FBI après que le bureau a reçu un pourboire d’un journaliste, Gaetz a déclaré : « Donc, même dans mon cas, nous vivons dans un monde dans lequel le FBI est en train de dissiper les rumeurs des médias. . Et ce serait une chose, je suppose, si un journaliste découvrait des preuves d’actes répréhensibles. Mais maintenant, nous voyons ce que font les journalistes. Les journalistes menacent littéralement les gens de dire des choses qui ne sont pas vraies, afin que les gens ne soient pas entraînés dans une toile de controverse qui est inconfortable. »

Phelan a d’abord raccroché le téléphone lorsqu’il a été contacté pour un commentaire, mais a ensuite suivi avec un texte disant: “En direction d’un tunnel dans le métro… Je ne peux commenter aucun aspect de cela jusqu’à ce que l’article soit publié.”

Le rédacteur en chef de Mother Jones Enterprise, Tommy Craggs, a confirmé que Phelan était en mission pour la publication dans un courrier électronique adressé mardi au chef de cabinet de Gaetz.

Phelan “ne fait aucune réclamation de son propre chef – il rapporte des allégations faites par d’autres”, a écrit Craggs. « Tout cela étant dit, ajouta-t-il, Matthieu et moi avons parlé de l’e-mail auquel vous faites allusion, et je l’ai exhorté à faire preuve de plus de discrétion. Il a dit qu’il le ferait.

Pagliery n’a pas répondu à une demande de commentaire.